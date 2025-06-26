Магазины Duty Free могут продавать товары только гражданам, которые выезжают за пределы Украины или являются пассажирами международных рейсов при условии предъявления такими гражданами паспортного документа. Об этом говорится в постановлении правительства № 741.
Отмечается, что в торговом зале магазина на видном месте должны размещаться объявления о том, что продажа товаров осуществляется исключительно при условии представления гражданами паспорта. Также должны присутствовать объявления о запрете продажи несовершеннолетним пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков, табачных изделий, электронных сигарет и тому подобное.
Согласно опубликованным правилам, рабочие места кассовых зон оснащаются камерами для обеспечения видеосъемки процесса покупки/продажи товаров.
Товары в таких магазинах должны иметь маркировку, используемую для таможенных целей и позволяющую их идентифицировать. Маркировка должна осуществляться не позднее, чем в трехдневный срок после помещения таких товаров в режим Duty Free.
Не разрешается продажа товаров из вспомогательных помещений и со склада, по образцам, предварительному заказу и в рассрочку.
Продажи в Duty Free магазинах
В январе 2024 года Кабинет министров принял решение для ликвидации схемы уклонения от уплаты налогов при реализации табачных изделий и алкогольных напитков в магазинах беспошлинной торговли (Duty Free).
Согласно решению, магазины Duty Free смогут продавать ориентировочно две пачки иностранных сигарет и два литра алкоголя одному лицу в течение суток.