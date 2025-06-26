Рабочие места кассовых зон оснащаются камерами для обеспечения видеосъемки.

Магазины Duty Free могут продавать товары только гражданам, которые выезжают за пределы Украины или являются пассажирами международных рейсов при условии предъявления такими гражданами паспортного документа. Об этом говорится в постановлении правительства № 741.

Отмечается, что в торговом зале магазина на видном месте должны размещаться объявления о том, что продажа товаров осуществляется исключительно при условии представления гражданами паспорта. Также должны присутствовать объявления о запрете продажи несовершеннолетним пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков, табачных изделий, электронных сигарет и тому подобное.

Согласно опубликованным правилам, рабочие места кассовых зон оснащаются камерами для обеспечения видеосъемки процесса покупки/продажи товаров.

Видео дня

Товары в таких магазинах должны иметь маркировку, используемую для таможенных целей и позволяющую их идентифицировать. Маркировка должна осуществляться не позднее, чем в трехдневный срок после помещения таких товаров в режим Duty Free.

Не разрешается продажа товаров из вспомогательных помещений и со склада, по образцам, предварительному заказу и в рассрочку.

Продажи в Duty Free магазинах

В январе 2024 года Кабинет министров принял решение для ликвидации схемы уклонения от уплаты налогов при реализации табачных изделий и алкогольных напитков в магазинах беспошлинной торговли (Duty Free).

Согласно решению, магазины Duty Free смогут продавать ориентировочно две пачки иностранных сигарет и два литра алкоголя одному лицу в течение суток.

Вас также могут заинтересовать новости: