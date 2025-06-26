Корабль запустили с помощью ракеты-носителя Falcon 9 от компании SpaceX.

Космический корабль Nyx, на котором было более 150 капсул с ДНК и/или человеческими останками, упал в Тихий океан, в результате чего его груз был потерян. Об этом сообщает Gizmodo.

Миссия должна была вернуть останки семьям, которые предоставили их, после короткого пребывания в космосе. Теперь их больше никогда не увидят.

Как сообщается, корабль успешно достиг орбиты, однако его парашютная система отказала при входе в атмосферу, в результате чего корабль упал в воды Тихого океана.

Видео дня

Напомним, ракета-носитель Falcon 9 от американской компании SpaceX стартовала с территории космической базы Ванденберг 24 июня. На ее борту было 70 полезных нагрузок для различных клиентов.

Среди них был новый многоразовый космический корабль Nyx от европейской компании Exploration Company. Свою мемориальную миссию он выполнял в сотрудничестве с компанией Celestis, запускающей кремированные человеческие останки в космос.

Космические запуски - последние новости

Запуски космических кораблей нового типа - это всегда риск. Напомним, в прошлом году США запустили космический корабль нового поколения CST-100 Starliner, который отправился к Международной космической станции. Для него это был первый пилотируемый полет - на борту корабля находились двое астронавтов.

И хотя они были доставлены на МКС, миссия завершилась полным провалом. Из-за поломки корабля астронавты вынуждены были провести на борту станции много месяцев. Вернуть их домой удалось лишь этой весной.

Для возвращения использовали не новый CST-100, а проверенный корабль Crew Dragon от компании SpaceX. Последний выполняет полеты на МКС уже много лет.

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