Захваченных оккупантов могут использовать для дальнейшего обмена на украинских военных.

На Сумщине в плен к украинским воинам-десантникам попали 15 российских военнослужащих. Большинство из захваченных - солдаты 810-й и 155-й отдельных бригад морской пехоты РФ, сообщило Командование десантно-штурмовых войск ВСУ на своей странице в фейсбуке.

Как говорится в сообщении, эти бригады отличались особой жестокостью в отношении украинских военнослужащих во вражеском плену.

"В своих подразделениях на территории РФ к ним применялось негуманное обращение, психологическое давление и угрозы", - рассказали в десантно-штурмовых войсках.

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Там также заверили, что пленным российским военным оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь. Впоследствии их могут использовать для дальнейшего обмена на украинских военных, которые сейчас находятся в российском плену.

Оккупанты сдаются в плен ВСУ

Ранее УНИАН рассказывал, как боец из Третьей штурмовой самостоятельно взял в плен четырех россиян на передовой. "Марик" поделился, что группа вражеских солдат пыталась закрепиться в посадке с помощью квадроциклов, однако украинские дроны обнаружили их, после чего двое оккупантов были ликвидированы сразу, а другие - спрятались в блиндаже. По словам бойца, он отправился на перехват и заставил оккупантов сдаться.

Также недавно стало известно, что украинские бойцы захватили в плен оккупанта с помощью FPV-дрона. По словам защитников, такой захват россиянина в плен является уникальным, ведь это произошло впервые благодаря такому дрону на счету "Птиц Мадьяра".

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