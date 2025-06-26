Создатели уже ведут переговоры со звездой.

Американская телезвезда, модель и актриса Ким Кардашьян может сыграть в фильме "Братц" от Amazon MGM главную злодейку. Об этом пишет издание Variety.

Отмечается, что компания выиграла тендер на создание ленты о популярной детской игрушке и уже подбирает актерский состав. Подробности сюжета пока держат в тайне. Известно лишь, что сценаристами станут Чарли Полинджер и Люси Маккендрик. Продюсировать фильм будут Эрик Фейг, Джулия Хаммер, Джейсон Лариан, Жасмин Лариан и сама Ким Кардашьян.

К слову, ранее фильм о популярной кукле Барби режиссера Греты Гервиг стал самым кассовым в 2023 году. Главные роли в нем сыграли Марго Робби и Райан Гослинг. Поэтому создатели уверены, что будущая лента о кукле Братц станет не менее успешной, ведь игрушка была запущена в 2001 году и разошлась тиражом 200 миллионов по всему миру.

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Кстати, сама Ким пока не комментирует эту тему. Однако она уже не впервые может сняться в кино. Ранее она играла в лентах "Глубоко в долине", "Искушение: Исповедь брачного консультанта", "Пятое колесо" и озвучивала некоторые мультфильмы.

Напомним, ранее появился тизер нового сезона "Американской истории ужасов" с Ким Кардашьян и Карой Делевинь.

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