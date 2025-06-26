Агрессивные чайки вынудили английских почтальонов отложить доставку писем

В Корнуолле птицы нападают на почтальонов, и поэтому почта решила подождать с отправкой писем и посылок до конца лета.

Из-за нападений агрессивных птиц почтальоны в английском Корнуолле изменили маршруты и стали задерживать доставку посылок. Как пишет Independent, местные жители получили от почты уведомление о том, что доставка посылок по адресам приостанавливается.

Почта принесла официальные извинения жителям небольшого городка Лискерда в Корнуолле из-за постоянных задержек посылок. Причиной указали нападения чаек. Почтальоны жалуются, что чайки буквально пикируют на них во время работы, это угрожает их здоровью и не дает вовремя прибыть к адресату.

Пока агрессивные чайки не освободят привычные почтальонам маршруты, жителям предложили забирать почту самостоятельно или переносить адреса доставок в чистые от чаек части города. Одна из жительниц города подтвердила журналистам, что из-за чаек можно получить серьезную травму, и поддержала решение почты. Некоторые, правда, предложили экипировать почтальонов защитными шлемами.

Видео дня

Independent пишет, что чайки нападают на людей в период гнездования и взросления птенцов. Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными прокоментировало, что людям и животным нельзя приближаться к птицам в этот момент и лучше держать почтительную дистанцию. По данным благотворительной организации по защите животных, такое поведение обычно длится всего несколько недель, пока птенцы не оперятся и не научатся защищать себя самостоятельно. Примерно в конце августа птенцы вырастут, чайки успокоятся и в городке Лискерд снова будут доставлять почту.

Агрессивные городские птицы

Как писал УНИАН, это уже не первый случай нападения чаек на людей. В Венеции чайки даже вызвали хаос в аэропорту и двухчасовой сбой в расписании рейсов. Из-за стаи чаек руководство аэропорта приняло решение закрыть взлетные полосы и перенаправило самолеты в другие города.

Случаи нападения птиц на людей известны и в Украине. Самыми агрессивными являются чайки и вороны. В Одессе, к примеру, вороны часто нападали на людей. Местная жительница даже получила травму головы, пытаясь защитить от вороны ребенка. В целом пострадали несколько человек.

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