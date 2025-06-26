Пострадавшего госпитализировали.

Во Львовской области патрульная полиция сбила несовершеннолетнего, инициировано служебное расследование. Об этом говорится в сообщении на странице Патрульной полиции Львовской области в Facebook относительно информации о ДТП с участием служебного автомобиля патрульных.

"Сегодня возле села Красов Львовской области на автодороге Киев - Чоп произошло ДТП с участием служебного автомобиля и несовершеннолетнего пешехода", - отметили в полиции вечером 25 июня.

Правоохранители добавили, что скорая помощь госпитализировала пострадавшего. На месте происшествия работали следователи.

Видео дня

"Обстоятельства происшествия устанавливаются. Инициировано служебное расследование", - сообщили патрульные.

На видео в соцсетях видно, как автомобиль полиции на скорости сбивает парня, когда тот пересекает дорогу по "зебре". От удара он падает, а потом встает и пытается прийти в себя. На обнародованных кадрах не заметно, чтобы автомобиль остановился, он поехал дальше.

Другие инциденты на дороге

Как сообщал УНИАН, утром 13 июня на трассе А81 (магистраль Ренн-Ле Ман) во Франции туристический автобус, который перевозил учеников разного возраста и их сопровождающих, съехал в кювет и перевернулся.

В результате аварии погибли четыре человека, среди них - трое украинцев. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что эти дети возвращались по учебному обмену из лицея в регионе Бретань.

Впоследствии было сообщено, что один из двух водителей автобуса получил официальное обвинение в непредумышленном убийстве.

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