На местах последних российских прилетов не было никаких военных объектов.

За первые 5 месяцев 2025 года количество жертв среди гражданских в результате российских атак выросло на 50%. Об этом говорится в отчете Организации Объединенных Наций по мониторингу прав человека в Украине.

Там отметили, что увеличение количества жертв от террористических атак Москвы растет летом.

"Баллистические ракеты, когда они используются в густонаселенных районах, наносят предсказуемый и широкомасштабный ущерб гражданскому населению, как продемонстрировали эти недавние атаки", - отметила руководительница мониторинговой миссии по правам человека в Украине (ММПЧУ) Даниэль Белл.

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Она добавила, что время суток, в которое Россия осуществила атаки, подчеркивает сознательное ее намерение нанести как можно больший вред гражданским. В частности, это касается ударов оккупантов 23 июня по школе в Белгород-Днестровском и 24 июня по Днепру.

"ММПЧУ, которая посетила места нападений, не сообщила ни о каких доказательствах военного присутствия в школе, а люди подтвердили, что там не было размещено никаких военных", - отмечается в отчете ООН.

Последние российские атаки: что известно

24 июня российские захватчики ударили баллистикой по Днепру. По словам президента Украины Владимира Зеленского, из-за этой атаки 16 человек погибли, более сотни человек были ранены.

Днем ранее оккупанты нанесли удар по лицею в городе Белгород-Днестровский Одесской области. В результате атаки погибло три человека, были также пострадавшие. Детей в этот момент в школе не было, поскольку они на каникулах, сообщили местные власти.

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