Конгрессвумен Жасмин Крокетт поставила под сомнение, действительно ли Мелания Трамп имела "чрезвычайные достижения", необходимые для получения престижной визы EB-1.

Иммиграционное прошлое Мелании Трамп оказалось в центре острых дебатов в Конгрессе США на этой неделе. Во время слушаний в судебном комитете Палаты представителей конгрессвумен-демократка Жасмин Крокетт публично поставила под сомнение законность визы EB-1, которую получила жена президента в 2001 году, пишет Newsweek.

Эта категория, известная также как "виза Эйнштейна", обычно выдается людям со "значительными достижениями" и "устойчивым международным признанием" - лауреатам Нобелевских премий, олимпийским чемпионам, выдающимся ученым или художникам.

"В прошлый раз, когда я проверяла, первая леди не имела ни одной из этих наград", - заявила Крокетт. "Мелания - модель, но не на уровне Тайри Бэнкс или Синди Кроуфорд. И все же она получила визу, которая обычно предназначена для исключительных талантов".

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Конгрессвумен обвинила республиканцев в двойных стандартах, отметив, что они слишком охотно преследуют обычных иммигрантов, тогда как закрывают глаза на сомнительные обстоятельства получения виз людьми, приближенными к Трампу.

"Честность - это не хватать законных иммигрантов с улиц и сажать их в фургоны без опознавательных знаков", - сказала она. - "Честность - это также пересмотреть, как жена президента оказалась в США".

Жасмин Крокетт завершила свое выступление саркастически: "Не нужно быть Эйнштейном, чтобы понять, что математика здесь не сходится".

Визовая история Мелании Трамп - что известно

По данным из открытых источников, Мелания Трамп (Мелания Кнавс) приехала в США из Словении в середине 1990-х годов по рабочей визе для моделей.

1996 год - Мелания впервые приехала в США по модели рабочей визы H-1B.

2001 год - получила "визу Эйнштейна" (EB-1), которая предоставляется лицам с "исключительными способностями" в сферах искусства, науки, образования, бизнеса или спорта.

2006 год - стала гражданкой США после брака с Дональдом Трампом в 2005-м.

Виза EB-1, которую она получила, вызвала споры из-за высоких требований - ее обычно предоставляют лауреатам престижных наград или признанным в мире специалистам.

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