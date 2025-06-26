Артист ранее показывал кадры разрушенного жилья, однако одну вещь все же не смогла повредить вражеская ракета.

Известный украинский певец и лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, квартиру которого повредила российская ракета во время атаки на столицу, рассказал новые подробности. В частности, он показал, какая вещь уцелела после сильного удара.

Тарас опубликовал фото своего дома в Instagram. На нем заметен флагшток, который висел на здании до вражеской атаки. По словам артиста, именно он не повредился.

"Этот флагшток возле дома я купил за свои первые боевые. Соседи и знакомые строители установили без меня, в то время, когда я служил в Харьковской области. И вот, несмотря на прилет, он выстоял! И мы выстоим", - написал Тополя.

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К слову, в ночь на 23 июня страна-агрессор атаковала Киев и область ракетами и дронами. В результате обстрелов были повреждены многие дома, бизнес-центр, школа, станция метро и другие объекты. Есть погибшие и пострадавшие.

К сожалению, значительные повреждения получила и квартира украинских певцов Тараса и Елены Тополи. Артисты отметили, что взрывной волной выгнуло и вырвало из замков бронированные двери. Остались стены, которые также частично разрушены.

Напомним, ранее актриса Любава Грешнова рассказала, как россияне уничтожили ее дом.

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