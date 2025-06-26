Президент США выразил полную поддержку союзников на европейском континенте.

Президент США Дональд Трамп выразил полную и яркую поддержку НАТО и его оборонной миссии после саммита лидеров альянса. "Эти люди действительно любят свои страны. Это не обман, и мы здесь, чтобы помочь им", — подчеркнул Трамп во время общения с журналистам.

Более того, американский лидер на закрытой сессии заявил, что Россия никогда не нападёт на НАТО, пока он будет президентом, пишет The Washington Post. 32 страны НАТО, в свою очередь, согласились более чем вдвое увеличить целевые оборонные расходы — то, что раньше было камнем преткновения для Трампа, а теперь стало поводом для его гордости.

"Разворот" президента США стал результатом масштабных усилий со стороны союзников по НАТО, направленных на то, чтобы польстить ему. Он ночевал в королевском дворце, получал восторженные послания от генсека НАТО, а один лидер за другим в закрытом заседании высказывались с похвалой в его адрес — за его "лидерство" и недавнюю атаку на Иран. Саммит был буквально подстроен под вкусы американского президента.

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"Я думаю, нам стоит взять девиз "Сделаем НАТО снова великим" [отсылка на политический слоган Трампа — Make America Great Again]", — сказал президент Литвы Гитанас Науседа, объявив, что Литва увеличит оборонные расходы до 4% ВВП в этом году, а в следующем превысит 5%, как того требует Трамп.

Однако обязательства по расходам НАТО встретили сопротивление у стран, которым сложно достичь даже 2%. Некоторые южноевропейские государства, например Испания, считают, что их угрозы отличаются от восточноевропейских, и наращивание расходов им не нужно.

Также союзники использовали гибкую методологию, включая в расчёт расходы, связанные с обороной (например, инфраструктуру), а также военную помощь Украине. В результате основное увеличение составит до 3,5%, а вместе с "смежными" статьями — до 5%.

Другие новости о саммите НАТО

Ранее УНИАН сообщал про итог саммита НАТО. Одним из них, что немаловажно, стало признание российских оккупантов "долгосрочной угрозой для евроатлантической безопасности".

The Times заявило, что Саммит в Гааге показал трусость стран НАТО не только перед Путиным, но и Трампом. Чтобы успокоить президента США, повестка дня была сокращена, а Украина и вовсе отодвинута на второй план.

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