Враг дистанционно взорвал самодельное взрывное устройство, которое находилось в скутере, припаркованном рядом с "местом свидания".

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали агента России, который пытался взорвать военного, заманив его на "свидание с девушкой".

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале СБУ, контрразведка Службы и Нацполиция задержали агента российских спецслужб, который по заказу врага должен был совершить серию терактов в северных регионах Украины.

Одной из его задач была ликвидация военнослужащего Национальной гвардии в Киеве. Для этого враг заманил украинского воина в один из столичных дворов под видом "свидания" с девушкой из "чата для знакомств".

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"Когда военный прибыл на локацию, рашисты дистанционно взорвали самодельное взрывное устройство (СВУ), которое находилось в скутере, припаркованном рядом с "местом свидания". В результате происшествия никто не пострадал", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что вражеским агентом оказался 19-летний житель Киевской области, который искал "легких заработков" на Телеграмм-каналах. После вербовки агент прибыл в Киев, поселился в съемной квартире и по инструкции куратора изготовил взрывчатку. Далее парень приобрел скутер, в багажнике которого спрятал СВП, и доставил его к месту запланированного теракта.

"После неудачного покушения агент получил новое задание: прибыть в город Прилуки на Черниговщине, поселиться в гостинице и готовиться к новым заданиям. Одним из них был поджог военного авто, а другим - подготовка нового теракта", - рассказали в Службе.

Так, правоохранители задержали фигуранта "по горячим следам" сразу после поджога автомобиля. Во время обыска у него были изъяты компоненты к СВП и телефон с доказательствами работы на врага.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Другие российские попытки теракта - что известно

Как сообщал УНИАН, ранее глава СБУ Василий Малюк рассказал, что на президента Украины Владимира Зеленского готовилось несколько покушений, которые удалось предотвратить.

В частности, Малюк рассказал, что готовилось покушение, которое должно было быть реализовано в Польше. Задачей было физическое устранение Зеленского в аэропорту Жешув. Рассматривалось несколько вариантов: один из них - FPV-дрон, другой - снайперский комплекс. Потенциальный исполнитель покушения был задержан.

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