Дополнительные деньги на восстановление укрытия над четвертым реактором ЧАЭС согласились выделить Франция, Великобритания и Еврокомиссия.

Украина получит 42,5 миллиона евро от международных партнеров на восстановление арки нового безопасного конфайнмента (НБК) над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС после дроновой атаки врага, сообщила в Facebook министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.

По ее словам, это результат заседания Ассамблеи вкладчиков Счета международного сотрудничества для Чернобыля.

Предполагается, что Франция направит на восстановление НБК 10,6 млн евро, Великобритания - 6,9 млн евро, а Еврокомиссия - 25 млн евро.

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Министр напомнила, что в марте этого года из административного бюджета Счета международного сотрудничества для Чернобыля уже направлено 400 тысяч евро для исследования повреждения Арки НБК.

Она добавила, что в рамках грантового соглашения предусмотрено выделение 5 миллионов евро на анализ повреждений НБК, разработку и реализацию ряда мероприятий по временному ремонту Арки.

Атака России на Чернобыльскую АЭС - главные новости

Ночью 14 февраля российские оккупанты попали в укрытие над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции. По словам президента Украины Владимира Зеленского, это была дроновая атака.

Стоимость ремонта поврежденного укрытия предварительно оценивали в более чем 25 миллионов евро.

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