Также Северная Корея продолжает поставлять оружие России.

Северная Корея может перебросить дополнительные войска в Россию для участия в войне против Украины. Это может произойти в июле или августе, заявили южнокорейские законодатели, передает Reuters.

В частности в Национальной разведывательной службе страны считают, что РФ может быть готова к широкомасштабному наступлению на фронте в июле или августе.

"Время дополнительного развертывания заключается в том, что это может произойти уже в июле или августе", - подчеркнул член парламента Южной Кореи Ли Сонг-Квеун.

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По его словам, разведка ссылается на новый сбор войск в Северной Корее для отправки в РФ. Он считает, что недавний визит в Пхеньян российского высокопоставленного чиновника дает основание на такую оценку.

Ли добавил, что в обмен на отправку Северной Кореей артиллерийских боеприпасов и ракет в Россию, КНДР, скорее всего, получает технические консультации по запускам спутников и систем наведения ракет.

"После месяцев молчания и Северная Корея, и Россия раскрыли информацию о дислокации северокорейских войск и роль, которую они сыграли в наступлении Москвы на Украину с целью возвращения Курской области. Обе страны заявили, что сотрудничество базируется на договоре, подписанном их лидерами в июне прошлого года, который включает пакт о взаимной обороне", - напомнили в Reuters.

КНДР и Россия - последние новости

Ранее СМИ сообщали, что КНДР может направить в Россию 25 тысяч работников на заводы по производству дронов. Журналисты отметили, что люди из Северной Кореи будут учиться на предприятии по производству БпЛА "Герань" в Елабуге (РФ).

Также стало известно, что КНДР передала России значительно больше боеприпасов, чем считалось ранее. Отмечается, что только за 2024 год Россия получила от КНДР до 9 миллионов артиллерийских снарядов и реактивных боеприпасов.

Кроме того, за этот год РФ получила не менее 100 баллистических ракет, которые впоследствии были запущены по территории Украины, самоходные артиллерийские установки калибра 170 мм корейского производства дальнего действия, реактивные системы залпового огня калибра 240 мм, более 200 единиц техники, среди которых самоходные пушки, РСЗО и транспортные средства для перезарядки обоих типов вооружения и противотанковые ракеты.

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