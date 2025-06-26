С ним конкурировали еще четверо известных режиссеров.

Недавно стало известно, что пять звездных режиссеров претендуют на съемку следующего фильма про Джеймса Бонда. Среди них были Дени Вильнев ("Дюна"), Эдвард Бергер ("На Западном фронте без перемен" и "Конклав"), Пол Кинг ("Паддингтон", "Вонка"), Эдгар Райт ("Зомби по имени Шон", "Типа крутые легавые") и Джонатан Нолан (соавтор сериала "Westworld"). Однако компания Amazon MGM Studios уже определилась, кто все же получит место режиссера.

Как пишет издание Variety, именно Дени Вильнев будет работать над созданием нового фильма об агенте 007. Режиссер признался, что является ярым поклонником "бондианы".

"Некоторые из моих ранних воспоминаний о походах в кино связаны с 007. Я рос, смотря фильмы о Джеймсе Бонде с отцом. Я поклонник Бонда. Для меня он - священная территория. Поэтому я намерен чтить традицию и открывать путь для многих новых миссий. Это огромная ответственность, но также невероятно волнующе для меня. Спасибо Amazon MGM Studios за доверие", - отметил Дени.

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Глава Prime Video и Amazon MGM Studios Майк Хопкинс также высказался относительно будущей работы Вильнева. Он отметил, что режиссер - это мастер своего дела.

"Мы гордимся тем, что Дени согласился снять следующую главу о Джеймсе Бонде. Он мастер кинематографа, чья фильмография говорит сама за себя. Он создал захватывающие миры, динамичные визуальные эффекты и сложных персонажей. Джеймс Бонд находится в руках одного из величайших режиссеров современности, и мы с нетерпением ждем начала работы над следующим приключением 007", - подчеркнул Майк.

Также известно, что исполнительными продюсерами ленты станут Таня Лапуант, Эми Паскаль и Дэвид Хейман.

К слову, Дени Вильнев - франко-канадский режиссер, который был номинирован на премию "Оскар". Самыми известными его киноработами являются три части ленты "Дюна", а также "Бегущий по лезвию 2049", "Прибытие", "Враг" и многие другие.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что звезда фильмов о Джеймсе Бонде отказалась от появлений на публике в одиночестве из-за слепоты.

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