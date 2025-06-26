Ее книга о женщинах на войне, опубликованная родными и друзьями, выиграла литературную премию имени Джорджа Оруэлла.

За книгу "Глядя на женщин, смотрящих на войну" украинская писательница Виктория Амелина посмертно получила премию Оруэлла. Как пишет The Guardian, премия была выдана в области политической литературы.

В книге, которую опубликовало издательство HarperCollins, документально засвидетельствовано сопротивление украинских женщин, которые боролись с российскими оккупантами. Среди них военная, активистка за права человека и библиотекарь. Их рассказы дополнены фотографиями, дневниками, интервью и свидетельствами с войны, которые записала Амелина.

При жизни она не успела завершить произведение. Последнюю версию отправила знакомой незадолго до гибели. А после ее смерти родные и друзья упорядочили материалы, дополнив их черновиками и примечаниями.

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Награду вручали в Лондоне 25 июня - в день рождения Джорджа Оруэлла. Ее получил муж Виктории - Алексей. Призовые, это примерно 171 тысяча гривен, он решил отправить в поддержку Нью-Йоркского литературного фестиваля, который Амелина основала в городе Нью-Йорк, что в Донецкой области.

Что известно о Виктории Амелиной

Она родилась во Львове 1 января 1986 года. Когда ей было 14 лет, семья эмигрировала в Канаду, но Виктория вскоре вернулась в Украину, стала писательницей. Среди опубликованных книг есть "Синдром ноября, или Homo Compatiens", "Кто-то, Или Водяное Сердце", "Дом для Дома". Ее книги выходили в переводах на английский, чешский, польский и др. Кроме того, Амелина основала Нью-Йоркский Литературный Фестиваль в Донецкой области. После полномасштабного вторжения России в Украину Амелина присоединилась к правозащитной организации Truth Hounds, профилем которой является документирование российских преступлений. Имела частые командировки в прифронтовые и деоккупированные города.

Ракетный удар по Краматорску

27 июня 2023 года писательница получила ранения во время ракетного удара российской армии по кафе-пиццерии в Краматорске, где сопровождала делегацию иностранных корреспондентов. Тогда погибли 13 человек, более 60 получили ранения. Виктория Амелина тоже была тяжело ранена и 1 июля умерла в больнице Мечникова в Днепре. Похоронили ее во Львове 5 июля.

Весной 2024 года судили наводчика российских ракет на пиццерию - местного жителя Владимира Синельника, который оповестил врага о скоплении людей. Суд назначил ему пожизненное заключение с конфискацией имущества. Ракетная система С-400, из которой россияне запустили ракету по Краматорску, была уничтожена в боях в Донецкой области в июле 2023 года.

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