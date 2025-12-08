По словам Якимовича, не все иностранные добровольцы захотят идти в штурмовики.

В Украине ликвидируют интернациональные легионы, фактически останется только Международный легион при Главном управлении разведки Министерства обороны.

Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал майор Александр Якимович, командир Второго интернационального легиона обороны Украины. По его словам, решение о расформировании интернациональных легионов уже окончательно принято высшим военно-политическим руководством страны.

"Все приказы, директивы, все выдано. 31 декабря, то есть через чуть более двадцати дней, Второй легион прекратит существование, он будет ликвидирован как воинская часть. Фактически речь идет о расформировании интернациональных легионов в составе Сухопутных войск", – сказал Якимович.

Он добавил, что таким образом остается фактически только Международный легион при Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

"Три легиона, которые были в Сухопутных войсках, были боевыми, а четвертый выполнял функции учебного центра. Он и в дальнейшем будет оставаться учебным центром, но уже не будет называться легионом", – продолжил командир.

По его мнению, такое решение связано с наведением порядка в штатной структуре Вооруженных сил Украины, а также с созданием Штурмовых войск:

"Легионы переводят в состав именно Штурмовых войск, которые сейчас формируются".

Якимович также подчеркнул, что его подразделение достаточно специфичное, ведь в нем служит много иностранцев. Кроме того на базе их легиона проходит апробация концепции новейшего подразделения для активных действий. По его словам, речь идет о выполнении задач, которые сбивают вражескую инициативу с помощью специальных действий: диверсионных, контрдиверсионных, разведывательных и ударных.

"На базе нашего подразделения уже почти год проходит апробация этой концепции. В то же время у Штурмовых войск другая структура, другие задачи, которые по-другому выполняются", – отметил майор.

На уточнение, не идет ли таким образом речь об увольнении этих легионеров и остаются ли они в структуре ВСУ, Якимович пояснил, что "планируется перевести личный состав в Штурмовые войска".

Отвечая на вопрос о том, не уменьшается ли общее количество личного состава, он сказал:

"Теоретически это должно быть так, но я боюсь, что далеко не все иностранные добровольцы захотят идти в штурмовики".

Создание Штурмовых войск в Украине

В сентябре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что будут созданы отдельные Штурмовые войска с дроновой составляющей.

Учитывая, что в Украине уже существуют Десантно-штурмовые войска, в Генштабе ВСУ объяснили, что такой шаг позволит повысить активность и устойчивость обороны, а также увеличить эффективность контрнаступательных действий.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский отметил, что новые войска будут мобильными подразделениями быстрого реагирования. Их ключевым элементом будет повышение наступательного потенциала.

