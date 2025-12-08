В Украине ликвидируют интернациональные легионы, фактически останется только Международный легион при Главном управлении разведки Министерства обороны.
Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал майор Александр Якимович, командир Второго интернационального легиона обороны Украины. По его словам, решение о расформировании интернациональных легионов уже окончательно принято высшим военно-политическим руководством страны.
"Все приказы, директивы, все выдано. 31 декабря, то есть через чуть более двадцати дней, Второй легион прекратит существование, он будет ликвидирован как воинская часть. Фактически речь идет о расформировании интернациональных легионов в составе Сухопутных войск", – сказал Якимович.
Он добавил, что таким образом остается фактически только Международный легион при Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
"Три легиона, которые были в Сухопутных войсках, были боевыми, а четвертый выполнял функции учебного центра. Он и в дальнейшем будет оставаться учебным центром, но уже не будет называться легионом", – продолжил командир.
По его мнению, такое решение связано с наведением порядка в штатной структуре Вооруженных сил Украины, а также с созданием Штурмовых войск:
"Легионы переводят в состав именно Штурмовых войск, которые сейчас формируются".
Якимович также подчеркнул, что его подразделение достаточно специфичное, ведь в нем служит много иностранцев. Кроме того на базе их легиона проходит апробация концепции новейшего подразделения для активных действий. По его словам, речь идет о выполнении задач, которые сбивают вражескую инициативу с помощью специальных действий: диверсионных, контрдиверсионных, разведывательных и ударных.
"На базе нашего подразделения уже почти год проходит апробация этой концепции. В то же время у Штурмовых войск другая структура, другие задачи, которые по-другому выполняются", – отметил майор.
На уточнение, не идет ли таким образом речь об увольнении этих легионеров и остаются ли они в структуре ВСУ, Якимович пояснил, что "планируется перевести личный состав в Штурмовые войска".
Отвечая на вопрос о том, не уменьшается ли общее количество личного состава, он сказал:
"Теоретически это должно быть так, но я боюсь, что далеко не все иностранные добровольцы захотят идти в штурмовики".
Создание Штурмовых войск в Украине
В сентябре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что будут созданы отдельные Штурмовые войска с дроновой составляющей.
Учитывая, что в Украине уже существуют Десантно-штурмовые войска, в Генштабе ВСУ объяснили, что такой шаг позволит повысить активность и устойчивость обороны, а также увеличить эффективность контрнаступательных действий.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский отметил, что новые войска будут мобильными подразделениями быстрого реагирования. Их ключевым элементом будет повышение наступательного потенциала.