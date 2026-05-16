Кремль пытается запугать украинцев: генерал-лейтенант раскрыл планы россиян

Но украинская разведка уже располагает данными о подготовке россиян к ударам по "центрам принятия решений".

Кремль использует СМИ и агентурную сеть, чтобы посеять панику среди украинцев и деморализовать общество.

Об этом сказал генерал-лейтенант, эксперт по вопросам нацбезопасности Василий Богдан в эфире Киев24. В связи с этим он подчеркнул, что важно не поддаваться на провокации, ведь главная цель российских властей – сломить сопротивление украинцев изнутри.

Но, как отметил Богдан, несмотря на угрозу, силы обороны способны дать отпор планам врага. В частности, украинская разведка располагает данными о подготовке россиян к ударам по "центрам принятия решений".

"Среди целей – Офис президента. Об этом предупредил Владимир Зеленский", – сказал Богдан.

15 мая глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Украина не сможет обеспечить потребности армии только за счет добровольцев, поэтому мобилизация должна продолжаться, несмотря на ожидания общества по поводу смягчения подходов.

Также он заявил, что у России есть техническая возможность нанести ядерный удар по Украине "в любой момент", однако пока Киев не видит признаков подготовки Кремля к такому сценарию.

Ранее народный депутат Федор Вениславский недавно заявлял, что в Украине массовой "бусификации" нет. По его словам, в 2025 году обращений о нарушениях прав в действиях военнослужащих ТЦК было около 5 тыс.

