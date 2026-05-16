Древний супервулкан едва не стер цивилизацию с лица Земли: что спасло людей

Во время извержения Тоба в стратосферу попало около 2800 куб. км пепла, что привело к "вулканической зиме".

Около 74 тысяч лет назад на территории современной Индонезии произошло одно из самых масштабных в истории Земли извержений. Тогда на острове Суматра вулкан Тоба взорвался с силой, более чем в 10 тысяч раз превышавшей извержение вулкана Сент-Хеленс в США в 1980 году. На протяжении десятилетий ученые считали, что эта катастрофа могла поставить человечество на грань вымирания, однако новые археологические данные свидетельствуют: ранние люди все же выжили и даже смогли адаптироваться к чрезвычайно тяжелым условиям, пишет Indian Defence Review.

Отмечается, что во время извержения Тоба в стратосферу попало примерно 2800 кубических километров пепла. По мнению ученых, это могло вызвать многолетнее затемнение атмосферы и резкое глобальное похолодание, известное как "вулканическая зима". Именно на этом основывалась "гипотеза катастрофы Тоба", согласно которой после извержения численность людей на планете могла сократиться до менее чем 10 тысяч человек.

Как пишет издание, в пользу этой версии некоторое время свидетельствовали и генетические исследования. В ДНК современных людей ученые обнаружили признаки так называемого "генетического бутылочного горлышка", то есть резкого сокращения генетического разнообразия, которое могло быть следствием глобальной катастрофы. В то же время точные причины и время этого события до сих пор остаются предметом дискуссий.

Видео дня

Чтобы проверить гипотезу, исследователи начали изучать археологические памятники, где могли жить люди до и после извержения. Для этого они анализировали тефру – вулканические частицы, которые остаются в осадочных породах после крупных взрывов. Особое внимание при этом уделяли криптотефре – микроскопическим стеклянным частицам, которые имеют уникальный химический состав и позволяют точно установить связь с конкретным извержением.

Одно из ключевых исследований, опубликованное в журнале Nature в 2018 году, касалось археологических памятников, найденных на южном побережье Южной Африки. Ученые обнаружили там следы криптотефры Тоба, но не заметили никаких признаков того, что люди покинули эти места после катастрофы. Наоборот – археологи зафиксировали непрерывное проживание людей до, во время и после извержения. Более того, в некоторых местах даже прослеживался рост технологической активности, в частности развитие ранних микролитических каменных орудий.

Другое исследование, опубликованное в Nature в 2024 году, касалось археологического памятника Шинфа-Метема 1 на территории современной Эфиопии. Там ученые также обнаружили следы извержения Тоба вместе с доказательствами активного использования речных ресурсов. Анализ зубов ископаемых животных показал, что люди жили в этих местах в условиях сильной засухи. Вероятно, они перемещались вдоль сезонных рек и ловили рыбу в водоемах, которые постепенно мелели.

Кроме того, археологи нашли каменные наконечники, которые могут быть одними из древнейших свидетельств использования луков и стрел. По мнению исследователей, это свидетельствует о высоком уровне адаптивности и способности людей планировать свое выживание даже в крайне сложных условиях.

Ученые подчеркнули, что новые открытия не полностью опровергают гипотезу о катастрофе Тоба. Районы вблизи самого вулкана, вероятно, действительно понесли катастрофические последствия. Однако данные из Африки и части Азии показывают, что реакция человечества на это событие была неоднородной. Некоторые группы людей смогли выжить благодаря доступу к природным ресурсам, гибкости поведения и способности быстро приспосабливаться к изменениям окружающей среды.

Исследователи также предположили, что именно умение использовать сезонные реки и водные ресурсы могло впоследствии помочь людям расселиться за пределы Африки. В исследовании такие маршруты даже называют "голубыми магистралями", которые открыли путь к новым территориям.

Ранее УНИАН писал, что извержение вулкана Тонга в 2022 году вызвало аномальное охлаждение стратосферы вместо ожидаемого нагрева. Причиной стало рекордное количество водяного пара, выброшенного в атмосферу из-за особой глубины расположения вулкана. Ученые объяснили, что вода начала отводить тепло в космос, из-за чего температура в отдельных слоях атмосферы снизилась на 0,5–1 градус. Исследователи также отметили, что последствия извержения будут ощущаться еще несколько лет, поскольку избыток влаги в стратосфере может влиять на атмосферные процессы до конца 2020-х годов.

Вас также могут заинтересовать новости: