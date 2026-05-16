В Тихом океане обнаружили удивительную рыбу, которая напоминает персонажа из детского шоу

Как оказалось, волосатая рыба-трубка - это дальняя родственница морских коньков.

Ученые открыли новый вид рыбы-трубки-призрака, который теперь имеет официальное название Solenostomus snuffleupagus. Обладая длинным рылом и волосоподобными нитями, "волосатая рыба-трубка-призрак" имеет несомненное сходство с лучшим другом Большой Птицы (вымышленный персонаж детской телепередачи "Улица Сезам"). Об этом пишет People.

Отмечается, что впервые эту волосатую рыбу заметил в 2001 году в Папуа-Новой Гвинее доктор Дэвид Харасти, главный научный сотрудник Института рыбного хозяйства Порт-Стивенс.

"Я был озадачен. Я сделал несколько снимков на свою старую пленочную камеру, вернулся домой и пересмотрел все книги о рыбах, которые у меня были. Ничто не совпадало. Я понял, что мы, возможно, имеем дело с чем-то совершенно новым для науки. В карьере не часто случаются такие моменты, когда ты осознаешь, что, возможно, видишь вид, который никто раньше не документировал", - рассказал он.

Согласно журналу Journal of Fish Biology, волосатая рыба-трубка - это дальняя родственница морских коньков, рыб-трубок и морских драконов, которая может встречаться в Австралии, Папуа-Новой Гвинее, Фиджи, Новой Каледонии и Тонга.

"Они обитают в разнообразных средах - от коралловых рифов до песчаных и илистых субстратов, лугов морской травы и водорослей - на глубинах от поверхности до как минимум 95 м. Их отростки и узоры окраски обеспечивают эффективную маскировку, и они часто имитируют водоросли, морскую траву, криноидов и мягкие кораллы как по форме, так и по окраске", - говорится в исследовании.

Именно такая маскировка помогла существу оставаться незамеченным на протяжении почти двух десятилетий, вплоть до 2020 года, когда доктор Харасти и Грехем Шорт, соавтор и научный сотрудник Австралийского музея и Калифорнийской академии наук, начали целенаправленные поиски на Большом Барьерном рифе.

"После нескольких дней тщательного обследования густых макроводорослей они обнаружили пару самца и самки, что дало решающие доказательства, необходимые для официального описания вида", - отметили в сообщении "Улицы Сезам", рассказывая об этой находке.

"Эта находка готовилась 25 лет. Наконец подтвердить, что это новый вид, - невероятное удовольствие. И когда вы его увидите, сходство со Снаффлупагусом (Снаффи) невозможно не заметить", - высказался Харасти.

Отмечается, что сходство было настолько поразительным, что в прошлом году двое мужчин обратились в некоммерческую организацию Sesame Workshop, чтобы получить разрешение назвать эту маленькую мохнатую рыбку в честь Маппета.

"Мы рады, что наш любимый Снаффлупагус вдохновил на название вновь открытого морского вида в реальном мире. Сочетание науки с воображением и открытиями - это то, чем всегда занималась "Улица Сезам", и этот очаровательный новый вид является прекрасным напоминанием о том, что в мире еще так много чего можно исследовать и узнавать. И, конечно же, Снаффи считает честью, что в его честь назвали новый вид, и надеется однажды посетить Австралию, чтобы познакомиться со своим новым тезкой", - сказала доктор наук Розмари Труглио, старший вице-президент Sesame Workshop по вопросам глобального образования.

