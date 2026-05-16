Как легко очистить яйца: повар протестировал 6 способов и выбрал лучший

Эксперт дал оценку каждому методу.

Существует много методов очистки вареных яиц, но не все они одинаково эффективны. Разработчик рецептов и повар-тестировщик Адам Долдж на страницах Food & Wine рассказал, как он проверил 6 различных способов и в результате выбрал лучший.

По его словам, он решил найти самый надежный метод быстрой очистки яиц, чтобы при этом они сохраняли идеальную форму, не теряя кусочков белка. Эксперт использовал для этого яйца, купленные около двух недель назад.

Долдж сварил их, положил в большую ледяную ванну и дал остыть в течение 10 минут. После этого проверил каждый метод несколько раз, используя по два яйца, "чтобы обеспечить стабильные результаты".

"Я оценивал методы прежде всего по тому, насколько хорошо яйца сохраняли свою форму. Например, если терялось много белка, то я снимал баллы. Я также снимал баллы, если метод был чрезмерно сложным или срабатывал только один или два раза", – пояснил автор.

1. Использование ложки: оценка – 3 из 10

Долдж рассказал, что видел много видео в соцсетях, где рекламируют этот "лайфхак". Сначала нужно обратной стороной ложки разбить дно яйца (которое обычно содержит воздушный карман), а затем той же ложкой снимать скорлупу.

"Этот метод имеет смысл теоретически, поскольку контур ложки похож на округлость яйца. Результаты: это был худший метод из всех моих тестов, который не дал ни одного идеально очищенного яйца. Я также считаю его очень утомительным по сравнению с другими методами", – подытожил повар.

2. Встряхивание в стеклянной банке: оценка – 6,5 из 10

Долдж поместил яйцо в банку вместе с 1 столовой ложкой воды, плотно закрыл ее и встряхивал банку, пока яйцо полностью не треснуло. Затем снял крышку и очистил скорлупу. После этого промыл яйцо под холодной водой, чтобы удалить остатки скорлупы.

"Идея заключается в том, что скорлупа расколется, если встряхивать яйцо в банке, а вода внутри поможет отделить ее от белка", – пояснил он.

По его словам, первые два раза, когда он пробовал эту технику, он слишком сильно встряхивал банку и в результате "полностью уничтожил яйцо". Впоследствии он научился подбирать нужную силу.

"Все сработало довольно хорошо – во время второго раунда тестирования яйца довольно легко очистились, что привело к минимальному повреждению нежных белков. Я могу представить, как можно использовать этот метод со своими дочерьми, но он просто слишком непоследователен, чтобы рекомендовать его", – отметил автор.

3. Чистка под проточной водой: оценка – 7 из 10

Нужно сначала разбить дно яйца, а затем чистить его под струей холодной воды из-под крана.

"Цель состоит в том, чтобы медленная струя воды попала под скорлупу, что освободит ее от яйца. Возможно, для лучшего результата вам придется разбить яйцо об стол несколько раз", – пишет Долдж.

Большинство яиц он действительно очистил легко с помощью этого способа, но при этом потерял немало белка, а скорлупа не хотела отслаиваться.

4. Катание по твердой поверхности: оценка – 8,5 из 10

Долдж клал вареное яйцо на столешницу и катал его рукой, пока скорлупа не треснула со всех сторон. Затем очистил скорлупу и смыл ее остатки с яйца.

"Я был приятно удивлен, что скорлупа так легко отслаивалась от яйца после того, как я раскатал его. Единственной незначительной проблемой было правильное давление во время раскатывания. Но как только я привык к этому методу, то понял, что он стабилен и надежен. Очень маленькие кусочки белков прилипали к части скорлупы, но в целом метод работал отлично", – подытожил он.

5. Использование полотенца: оценка – 9,5 из 10

Этот метод идентичен предыдущему (раскатывание по столешнице), но сверху на яйцо еще нужно положить чистое кухонное полотенце, а затем раскатывать. Полотенце увеличивает площадь поверхности и обеспечивает небольшую подушку между рукой и самим яйцом. Опять же, после того, как скорлупа была полностью разбита, повар снял ее, а остатки смыл.

"Этот метод работал так же хорошо, как и техника раскатывания, но с одним важным отличием: полотенце помогло создать гораздо больше мелких трещин по всей поверхности скорлупы, что облегчило очистку. Также понравилось, что не пришлось уделять столько внимания тому, насколько сильно я нажимал, поскольку кухонное полотенце, казалось, выполняло большую часть работы", – пояснил Долдж.

6. Чистка в миске с водой: оценка – 9,5 из 10

Для этого метода нужно наполнить миску холодной водой и поместить туда яйцо с разбитым дном (чтобы открылся воздушный карман). Благодаря тому, что вода попадет между скорлупой и белком, его будет легко чистить.

"Этот метод был очень стабильным, и его также было легко применить к большему количеству яиц (просто используйте большую миску с холодной водой и добавьте все яйца сразу). Мои результаты были такими же стабильными, как и тогда, когда я клал яйцо под полотенце: почти каждое яйцо легко отслаивалось, а белки были минимально повреждены", – рассказал эксперт.

Какой метод лучший

Лучшим же он считает сочетание двух методов – раскатывание, а затем очистка в миске с водой (оценка – 10 из 10).

"Тестируя технику с миской с водой, я понял, что не хватает одного простого, но важного элемента. Вместо того, чтобы просто разбить яйцо в миске с водой, я сначала покатал яйцо под кухонным полотенцем, чтобы создать много трещин по нему, затем поместил его в миску с водой и начал чистить", – отметил повар.

По его словам, это сочетание двух методов привело к тому, что яйца очищались невероятно легко, на них почти не оставалось следов скорлупы.

"Почти каждый метод в этом списке сработал довольно хорошо, кроме модного метода с ложкой. Но самый эффективный метод – осторожно разбить скорлупу на как можно больше мелких кусочков, а затем поместить их в миску с водой, чтобы помочь отслоить кусочки", – подытожил он.

Ранее УНИАН писал, почему нельзя класть горячие яйца в холодную воду. Речь шла о ситуациях, когда вареные яйца нужно хранить несколько дней – в таком случае лучше подходит постепенное охлаждение. Ведь резкий перепад температуры может повредить скорлупу, на ней появятся микротрещины, незаметные для глаза, но способные повлиять на свежесть и качество продукта.

