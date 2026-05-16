Россия перешла к новой тактике ударов 'Шахедами' по Украине, - BI

Вместо ночных атак "Шахеды" все чаще наносят удары днем, пытаясь истощить ПВО и оказать психологическое давление на украинские города.

Россия начала применять дроны-камикадзе типа "Шахед" не только ночью, но и днем, превращая атаки в многочасовой непрерывный террор украинских городов. Кремль переходит к новой модели войны на истощение, пишет Business Insider.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что всего за два дня Россия выпустила по Украине 1567 беспилотников и 56 ракет. "Массированное и практически непрерывное" нападение стало одним из самых мощных за все время полномасштабной войны, подчеркнул глава государства.

По словам украинского аналитика Игоря Анохина из Института науки и международной безопасности, последние атаки демонстрируют появление новой российской тактики.

"Я бы не назвал это полностью устоявшейся схемой, но она явно становится новой оперативной моделью", – сказал эксперт.

Он отметил, что это уже пятый случай в 2026 году, когда РФ применяет длительные волны ударов дронами и ракетами. В конце марта Россия запустила почти 1000 беспилотников за 24 часа, а в середине апреля атаки непрерывно продолжались более 32 часов.

"Главная цель – психологическое давление"

Анохин убежден, что Россия пытается не только уничтожать объекты, но и изнурять население психологически:

"Главная цель – психологическое давление и экономический террор".

По словам аналитика, Кремль стремится "удерживать украинские города в состоянии повышенной готовности в течение многих часов, нарушать жизнь гражданского населения и атаковать энергетические объекты и критически важную инфраструктуру".

Во время последней атаки жители Киева часами находились в укрытиях, ожидая новых взрывов. После волн дронов Россия нанесла ракетные удары по столице.

Зеленский сообщил, что украинская ПВО уничтожила около 93% российских дронов, однако перехватить удалось лишь 73% ракет. По состоянию на вечер четверга была подтверждена гибель 24 человек, еще 48 получили ранения.

Россия пытается перегрузить ПВО

Эксперты отмечают, что массовые атаки дешевыми беспилотниками создают огромную нагрузку на украинскую систему противовоздушной обороны.

Для отражения ударов Украина использует мобильные пулеметные группы, средства радиоэлектронной борьбы, дроны-перехватчики и дорогие ракеты ПВО. Большое количество воздушных целей заставляет тратить дорогие ракеты на относительно дешевые дроны.

Исследователь Центра европейского политического анализа Федерико Борсари заявил, что дневные атаки могут иметь еще одну цель.

"Основными целями обычно являются мобильные огневые группы, наземные пусковые установки ПВО и другие военные цели высокой важности", – сказал он.

По словам Борсари, часть российских дронов-приманок оснащена датчиками для разведки и обнаружения украинских систем ПВО.

РФ наращивает производство "Шахедов"

Эксперты связывают рост масштабов атак с расширением производства дронов в Татарстане. Основным центром производства называют завод в особой экономической зоне "Алабуга". Анохин говорит:

"Идеально было бы уничтожить производство в Алабуге".

Несмотря на увеличение количества атак, украинская ПВО демонстрирует высокую эффективность. По оценкам аналитика, если осенью прошлого года около трети "Шахедов" достигали целей, то в апреле этот показатель упал примерно до 14%.

Впрочем, эксперты считают, что многочасовые дневные волны дронов могут стать постоянной частью войны России против Украины.

"Однако непонятно, приносит ли российская стратегия целевых атак плоды", – подытожил Борсари.

Последние атаки на Украину

Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 мая Россия нанесла массированный удар дронами по югу Одесской области, в частности по городу Измаил, есть пострадавшие. По словам начальника Одесской ОГА Олега Кипера, пострадала жилая и портовая инфраструктура.

В ночь на 15 мая и в течение дня оккупационная российская армия наносила по Одесской области комбинированный ракетно-дроновый удар. Возникло несколько очагов возгорания, были повреждены жилые дома, автомобили. Под ударом также оказалась критическая инфраструктура. Среди раненых – 12-летний мальчик.

