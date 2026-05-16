Виноград против яблок: диетологи рассказали, что нужно есть для контроля уровня сахара в крови

Различные фрукты содержат разное количество клетчатки, воды и углеводов, и эти различия могут влиять на то, как быстро глюкоза попадает в кровь.

Фрукты могут вызывать сомнения, когда речь идет о контроле уровня сахара в крови, поскольку они обладают естественной сладостью. Однако само по себе количество сахара в граммах не определяет, как на это отреагируют ваш организм и уровень сахара в крови, пишет Eating Well.

Разные фрукты содержат разное количество клетчатки, воды и углеводов, и эти различия могут влиять на то, как быстро глюкоза попадает в кровь.

Виноград и яблоки – два самых популярных вида фруктов, и у обоих есть свои преимущества.

Видео дня

Издание отметило, что хотя яблоки обычно содержат больше клетчатки, особенно если есть их вместе с кожурой, виноград хорошо увлажняет организм и его легко добавить в перекусы или блюда.

Диетологи рассказали, чем каждый из этих фруктов уникален с точки зрения контроля уровня сахара в крови.

Виноград

В статье говорится, что виноград вполне можно включить в рацион, направленный на поддержание нормального уровня сахара в крови, но размер порции может иметь большое значение.

Министерство сельского хозяйства США сообщает, что в порции винограда объемом 1 чашка содержится примерно 27 граммов общих углеводов, 23 грамма природного сахара и примерно 1–1,5 грамма клетчатки.

Однако, поскольку виноград мелкий, сладкий и обычно его легко есть горстями, может быть трудно заметить, когда одна порция превращается в несколько.

Издание уточняет, что это не означает, что винограда следует избегать. Наоборот, это просто означает, что его легче всего включить в перекус или блюдо, которое не влияет на уровень сахара в крови, когда размер порции очевиден.

"Виноград, как и раньше, богат питательными веществами, но поскольку ягоды небольшие и их легко съесть за один раз, порции могут быстро накапливаться, и люди этого даже не замечают. Это не означает, что виноград вреден для здоровья; это просто означает, что для некоторых людей полезно следить за размером порций", – рассказала диетолог Саманта ДеВито.

Красный и фиолетовый виноград содержат полифенолы, в частности антоцианы и ресвератрол – растительные соединения, которые исследуются с учетом их роли в поддержании кардиометаболического здоровья.

Исследования, опубликованные в Wiley Online Library, показали , что употребление винограда способствует улучшению показателя HOMA-IR – маркера, связанного с инсулинорезистентностью, которая может влиять на контроль уровня сахара в крови.

Отмечается, что виноград, который употребляют вместе с источниками белка и пищевых жиров, такими как греческий йогурт, орехи или сыр, обычно более сытный, чем виноград, употребленный отдельно.

Это объясняется тем, что такие сочетания помогают замедлить пищеварение и способствуют более равномерному поступлению сахара в кровь после еды.

Яблоки

Яблоки могут быть полезны для контроля уровня сахара в крови, поскольку содержат углеводы, клетчатку и воду. Одно яблоко среднего размера вместе с кожурой содержит примерно 25 граммов углеводов, 19 граммов натурального сахара и примерно 4–5 граммов клетчатки.

Издание добавляет, что поскольку значительная часть этой клетчатки содержится в кожуре или рядом с ней, употребление яблок без очистки от кожуры позволяет получить больше пользы для нормализации уровня сахара в крови.

"Яблоки содержат пектин – растворимую клетчатку, которая способствует замедлению опорожнения желудка и реакции уровня глюкозы в крови", – рассказала диетолог Серена Пратт.

Пектин образует в пищеварительном тракте гелеобразное вещество, которое может замедлять всасывание углеводов. Именно это замедление прохождения пищи через пищеварительный тракт делает яблоки более сытными и может способствовать более медленному повышению уровня сахара в крови после еды.

Пратт отмечает, что кожура содержит значительную часть клетчатки и полифенолов яблока, включая такие соединения, как кверцетин. Эти соединения являются частью более широкого кардиометаболического профиля фрукта, но наиболее практическая польза для уровня сахара в крови исходит от потребления яблока в целом.

Хотя оба фрукта обладают полезными свойствами, по мнению экспертов и по результатам исследований, яблоки занимают первое место. Они содержат больше клетчатки при примерно таком же общем количестве углеводов, как и виноград, что может замедлить пищеварение и способствовать более постепенному поступлению глюкозы в кровь.

"В результате уровень сахара в крови повышается медленнее, чем при употреблении продуктов с меньшим содержанием клетчатки, таких как виноград", – говорится в статье.

Другие полезные советы по употреблению яблок

Ранее УНИАН сообщал, что эксперты объяснили, почему не стоит есть в большом количестве семена яблок.

Также мы писали, что время употребления яблок может влиять на то, как организм усваивает питательные вещества.

Вас также могут заинтересовать новости: