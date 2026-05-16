Британский авианосец 'потерял' половину самолетов F-35B из-за нехватки запчастей, – СМИ

Авианосец HMS Prince of Wales в ходе миссии столкнулся с нехваткой запчастей, из-за чего в строю оставалась лишь половина палубных F-35B.

Великобритания во время развертывания авианосной группы на Ближнем Востоке столкнулась с серьезными ограничениями в обеспечении истребителей F-35B Lightning II запасными частями, что повлияло на их боеготовность.

По данным UK Defence Journal, во время операции HIGHMAST, которую возглавлял авианосец HMS Prince of Wales, страна фактически могла поддерживать в полной готовности лишь около 12 из 24 развернутых истребителей F-35B Lightning II.

Постоянный секретарь в парламенте Джереми Поклингтон подтвердил эти данные в ответе на отчет Комитета по государственным счетам (PAC), отметив, что вопрос обеспечения запасными частями стал ключевым фактором ограниченной готовности авиагруппы.

В отчетах также отмечается, что во время развертывания несколько самолетов были вынуждены совершать вынужденные посадки в других странах, что фактически вывело их из оперативного использования на определенное время.

После завершения похода состояние техники дополнительно ухудшилось из-за износа, коррозии и сложных морских условий эксплуатации.

"Во время похода боеготовность F-35B соответствовала среднему уровню других операторов в мире", – говорится в материалах.

Проблема не только в самолетах

В Министерстве обороны Великобритании признают, что основной проблемой являются не только сами самолеты, но и система их обслуживания и обеспечения.

В настоящее время страна увеличивает штат инженеров до 168 человек, однако около 25% должностей остаются вакантными, что дополнительно затрудняет поддержание полной боеготовности.

Также Лондон работает с союзниками над расширением логистической поддержки и увеличением запасов комплектующих.

Ограничения авиации и долгосрочные вызовы

Британский флот имеет всего 48 палубных F-35B, чего хватает лишь для базового обеспечения двух авианосцев. В то же время полная боеспособность ограничивается еще и тем, что часть систем вооружения самолета находится в процессе модернизации и будет доступна только в начале 2030-х годов.

Эксперты отмечают, что ситуация с авианосной группой демонстрирует более широкую проблему современных армий – недостаточно просто закупить технику, необходимо обеспечить стабильную логистику, запчасти и подготовленный персонал для ее полноценного использования.

Британская армия на Ближнем Востоке

Как сообщал УНИАН, Великобритания направляет военный корабль на Ближний Восток на фоне подготовки возможной многонациональной миссии в районе Ормузского пролива.

Британский эсминец направляется в регион в рамках планов по обеспечению безопасности судоходства через стратегически важный морской маршрут. Речь идет о возможной будущей операции, которая может быть реализована при условии улучшения условий безопасности в регионе.

