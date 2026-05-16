Экономичность бойлера во многом зависит от выбранного режима нагрева и частоты его использования.

Многие люди устанавливают бойлер в надежде сократить расходы на горячую воду. Но чтобы понять, действительно ли это выгодно, нужно сравнить тарифы на водоснабжение со стоимостью электроэнергии, которую потребляет сам бойлер.

Разберемся, что выгоднее: выключать бойлер или нет и как на самом деле работает этот прибор.

Сколько в среднем мотает бойлер в месяц – считаем расходы

Сперва определим, сколько стоит 1 куб горячей воды в Украине. По состоянию на 2026 год кубометр (1000 литров) холодной воды в среднем обходится в 30–45 грн, тогда как горячая – в два, а иногда и в три раза дороже, примерно в 90–120 грн.

При этом средний тариф на электроэнергию по стране держится на уровне около 4,32 грн за 1 кВт ч.

Для повышения температуры одного кубометра холодной воды (+10 градусов) до горячей (+60 градусов – обычный режим в большинстве бойлеров) потребуется около 50–60 кВт ч электроэнергии: при действующем тарифе это составляет примерно 215–260 грн за 1м³ горячей воды.

В таком случае может показаться, что расходы лишь увеличиваются. Но тут следует учесть, что бойлер не греет воду с нуля каждый день: он один раз нагревает ее до нужной температуры, а затем просто поддерживает этот уровень в баке.

Соответственно, стандартный бытовой бойлер объемом 50–80 литров при умеренном режиме использования потребляет примерно 1,5–3 кВт ч электричества в сутки. В денежном выражении это составляет около 6–13 грн в день, или 180–400 грн в месяц.

При этом централизованная горячая вода при потреблении в среднем 3–5 кубометров в месяц (средний показатель на семью) может стоить от 300 до 500 грн и более, а в некоторых населенных пунктах – еще дороже.

Таким образом, при умеренном потреблении воды и экономичном режиме нагрева (50–60°C) использование бойлера часто оказывается более выгодным.

Что экономнее, выключать бойлер или нет – есть ли в этом смысл

Снова-таки, бойлер не потребляет электричество непрерывно и в одном и том же объеме. Основная доля энергопотребления приходится на нагрев воды, после чего включается термостат, и прибор лишь периодически подогревает воду короткими включениями.

При этом тепловые потери зависят от качества теплоизоляции бака и в среднем составляют 0,3–1 кВт ч в сутки, что эквивалентно нескольким гривням.

Из этого следует, что отключение бойлера на короткие промежутки времени (на несколько часов или даже на день) практически не дает заметной экономии, поскольку последующий повторный нагрев воды фактически сводит ее на нет. Так что ощутимый эффект может быть лишь при продолжительном отключении устройства (например, если вы куда-то уезжаете).

В итоге нужно ли держать бойлер постоянно включенным – зависит от ситуации, но обычно это не имеет смысла.

