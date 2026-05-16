Несколько проверенных народных методов сработали безотказно.

Портулак - это сорняк, который может оккупировать любой огород, особенно часто он встречается на клубничных грядках. Существуют разные способы борьбы с ним, но мы собрали наиболее эффективные. Они позволят попрощаться с надоедливым сорняком навсегда. Рассказываем, чем убить портулак на огороде без химии.

Чем опасен портулак огородный и какие средства точно бесполезны

Какая почва, если растет портулак, будет выглядеть аккуратно, когда на ней распространяется мясистый сорняк с глянцевыми листочками? Верно - никакая, как минимум, потому что выглядит участок сразу неухоженным.

С одной стороны, портулак - однолетнее растение, с другой - непростое. Оно разрастается по участку, как ковер, и легко укореняется даже в засушливом климате, даже в сухой земле. На одном квадратном метре портулак может выбросить до трех миллионов маленьких семян, и они будут жизнеспособны в почве семь лет. Соответственно, понятно, почему побороть нежелательное растение так трудно.

Дачники пытаются справляться с сорняком по-разному, но опыт показал, что некоторые методы абсолютно неэффективны. Например, нет никакого смысла перекапывать участок тяпкой - так вы рубите корни и распространяете черенки, ведь каждый из них прорастет заново. Также, если удаляете портулак вручную, нельзя оставлять "пеньки" сорняков - роса или дождь увлажнят их и позволят вырасти снова.

Чем брызгать портулак, чтобы он исчез - какие методы помогают

Наряду со способами, которые показали нулевой результат, есть и те, что избавляют огородников от раздумий о том, как избавиться на огороде от портулака.

Ручная уборка

Этот метод весьма трудоемкий и времязатратный, зато даст свои плоды, если все сделать по правилам. Проводить механическую уборку нужно после дождя или обильного полива - из мягкой земли сорняки вырывать проще, а корни "выходят" легче, и их нужно выдергивать вместе с побегами и любыми другими остатками растения. Сразу после очистки все части сорняка нужно прятать в ведро или пакет, ничего не оставляя на земле.

ВАЖНО: избавляться от портулака нужно до того как он начнет цвести, иначе растение успеет разбросать семена по периметру.

Мульчирование

Удивительно, но факт - если вы будете густо мульчировать почву вокруг культурных растений опилками, перегноем, сеном, скошенной травой или компостом, портулак не будет так активно расти. Слой должен быть минимум 5-7 см - именно такая толщина закроет доступ света и воздуха к сорняку, и он погибнет, потом вы сможете его вытащить самостоятельно.

Сидераты

Некоторые "хорошие" растения помогают избавиться от портулака - вы можете засеять огород горчицей, фацелией или овсом. Такие культуры можно высадить там, где уже собран ранний урожай, или на участках, которые так и останутся пустыми. Помните, что "ничейная" земля обязательно станет собственностью портулака - он займет каждый свободный сантиметр грядки.

Что касается того, какой гербицид уничтожает портулак, то здесь нужно быть осторожными. Во-первых, многие "химические" препараты хоть и губят сорняк, но вместе с ним могут негативно повлиять на культурные растения. Поэтому если ситуация критическая, вы можете использовать покупные препараты, но строго по инструкции и желательно там, где в этом году ничего не будете высаживать. На "рабочих" грядках рекомендуем пользоваться только вышеописанными методами борьбы.

Полезный совет: сорняк очень сильно не любит, когда тревожат его корневую систему, поэтому частое рыхление грядок также может помочь в борьбе с ним. Если же вы уже заметили тонкую ниточку портулака, сразу обрезайте ее тяпкой, не давая прорасти. Кроме того, ни в коем случае не допускайте цветения, иначе бороться с растением будете годами.

