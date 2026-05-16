'Вытащили из машины': популярная певица эмоционально высказалась о мобилизации в Украине

Саша отметила, что её отец погиб на фронте из-за ухудшения состояния здоровья, которое на ВЛК не признали проблемой.

Украинская певица и участница третьего сезона проекта "Супермодель по-украински" Саша Кугат эмоционально высказалась о жестких методах мобилизации в Украине.

Артистка отметила, что долго молчала и не хотела публично говорить на эту тему. Однако год назад она похоронила своего отца, которого забрали на фронт, несмотря на плохое состояние здоровья.

"Я против бусификации. Против беззакония ТЦК. Год назад я похоронила отца. Смотрела на него в гробу в военной форме. 8 месяцев назад в бус засунули моего брата, с тех пор я его не видела. Вчера по дороге на концерт полицейские остановили наше такси и вместе с ТЦК вытащили из машины моего парня, моего звукорежиссера, моего продюсера, мою душу, часть меня", – написала Саша в Treads.

Певица также объяснила, как забрали брата, если их отец погиб на войне.

"Моего отца мобилизовали с грыжей, из-за службы она ухудшилась, и когда он умер – это записали как по состоянию здоровья, а не в результате боевых действий, поэтому брата не списывают", – отметила Кугат.

К слову, сейчас Саша пытается увидеться с недавно мобилизованным парнем и своими музыкантами. Девушка отметила, что просидела у забора ТЦК почти до двух ночи, и только потом получила информацию, куда именно увезли мужчин.

