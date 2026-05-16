Магнитная буря продолжается: названа дата, когда станет легче (график)

Сегодня и завтра на магнитная буря на Земле будет продолжаться.

Перед выходными, 15 мая, на Земле началась магнитная буря, которая продлится и на выходных. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Как сообщается, вчера на нашу планету начал влиять высокоскоростной поток солнечного ветра из крупной корональной дыры.

Как ожидается, магнитная буря продлится еще сегодня и завтра в первой половине дня, а уже ближе к вечеру шторм начнет ослабевать.

Видео дня

По прогнозу, 16 и 17 мая магнитная буря будет в основном слабой, уровня Геомагнитная активность, как ожидается, достигнет уровня G1, но есть вероятность кратковрвеменных периодов уровня G2.

Магнитные бури уровня G2 - в чем опасность и как защититься

Магнитные бури уровня G2 считаются умеренно сильными, однако они могут заметно влиять как на технику, так и на самочувствие людей. В такие дни некоторые жалуются на головную боль, слабость, скачки давления, бессонницу и повышенную утомляемость. Особенно чувствительными к геомагнитным колебаниям могут быть пожилые люди и те, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания.

Кроме влияния на организм, бури уровня G2 способны вызывать сбои в работе спутниковой связи, GPS и радиосигналов. Иногда возможны кратковременные помехи в энергосистемах.

Чтобы легче перенести период повышенной солнечной активности, обычно советуют больше отдыхать, избегать стрессов, пить достаточно воды и сократить употребление кофе и алкоголя. Также полезны прогулки на свежем воздухе и полноценный сон.

Вас также могут заинтересовать новости: