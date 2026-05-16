Куда нужно переместить 1 спичку, чтобы исправить ошибку: головоломка для гениев

Справиться с этой задачей нужно всего за 20 секунд.

Любите проверять свой интеллект и навыки решения нестандартных задач? Тогда головоломки со спичками – это именно то, что вам нужно!

Такие задачи идеально сочетают математическую точность с визуальной креативностью, заставляя мыслить нестандартно для поиска правильного решения.

Каждая подобная задача – отличный шанс проявить логику и внимательность. Приготовьтесь к небольшому интеллектуальному штурму, где цифры и формы бросают вызов вашей сообразительности.

Перед вами ложное уравнение: 9 + 3 × 2 = 2.

Ваша цель – сделать уравнение правильным, переместив только одну спичку. На все про все у вас есть 20 секунд. Думайте быстро и попытайтесь найти решение, которое потребует от вас максимальной концентрации.

Если на этот раз найти ответ за 20 секунд не удалось – не расстраивайтесь! Подобные задачи требуют практики, и каждая следующая попытка только улучшает ваши когнитивные способности. Правильное решение:

Уберите одну спичку из знака плюс (+), превратив его в минус (–), и перенесите ее к цифре 9. Таким образом, девятка превратится в восьмерку (8).

В результате мы получаем абсолютно правильное математическое равенство: 8 – 3 × 2 = 2. Как известно, сначала выполняется умножение (3 × 2 = 6), а затем вычитание (8 – 6 = 2).

