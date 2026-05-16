Недооцененный курорт Европы: названа скрытая жемчужина Черногории для отдыха на море

Этот город привлекает своими пейзажами и уютными уголками.

Если вы любите отдыхать в стороне от туристических маршрутов, то в таком случае есть много солнечных европейских направлений на выбор. Как пишет Mirror, одно из недооцененных мест, которое стоит посетить в 2026 году, находится в Черногории, вдоль спокойного голубого побережья Адриатического моря.

Как отметили эксперты по путешествиям компании Iglu Cruise, Улцинь предлагает более спокойный и бюджетный отдых, чем север Черногории. Этот город расположен на самом южном краю страны, поэтому побережье становится менее скалистым и более песчаным, чем ближе к границе с Албанией.

"Старый город Улциня - это извилистый лабиринт мощеных улочек, окруженных каменными крепостными стенами, а внутри вы найдете аутентичные местные рестораны, лавки ремесленников и достопримечательности, в частности Музей местной истории и церковь-мечеть. Пройдите вдоль стен, и вы время от времени наткнетесь на проемы, из которых можно полюбоваться сверкающим морем", - советуют в материале.

В то же время Большой Пляж, также известный как Лонг-Бич, простирается на 13 км, начинаясь от порта Милена в городе. Его золотистый песок ровный и доступный, что делает пляж популярным среди всех отдыхающих.

"Различные участки пляжа отличаются своей атмосферой. В районе Кабо-Бич можно взять напрокат шезлонги и зонтики, а также посетить оживленные бары и рестораны, расположенные прямо у песка, тогда как район Майами-Бич на севере обычно тише и привлекает сосновыми рощами, создающими уютную тень", - рассказывает Mirror.

Далее на юг можно найти больше пляжных баров и ночных клубов, поэтому вы можете насладиться вечерними напитками на песке. В июле 2026 года в этом районе впервые состоится фестиваль электронной музыки EXIT, который превратит Лонг-Бич в Улцине в место для вечеринок на выходные.

"Если вы хотите поплавать как можно дальше от толпы, отправляйтесь на пляж Ladies Beach, который находится в нескольких минутах езды на север. Эта скалистая бухта имеет крошечный пляж и множество больших плоских камней, на которых можно позагорать, а также лестницы, с помощью которых можно спуститься в эту тихую бухту, чтобы искупаться", - рекомендуют в публикации.

Когда солнце будет садиться, эксперты советуют отправиться к стильной пристани, где есть бары на набережной с открытыми террасами с видом на воду, а также большой выбор ресторанов.

"Местная кухня часто похожа на ту, которую вы найдете по ту сторону моря в Италии, так что ожидайте много пиццы, пасты и акцента на свежих ингредиентах. Однако вы также найдете балканские влияния, поэтому обратите внимание на блюда с копченой ветчиной, медленно приготовленной бараниной и картофелем, а также качамак - кашу из картофеля и сыра", - добавили в материале.

