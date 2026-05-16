Почему ваша собака переживает, когда вы оставляете ее одну: ветеринары раскрыли причины

Собаки - очень чувствительные животные.

Если у вас есть собака, то вы понимаете, как она начинает реагировать, когда вам нужно уйти из дома. Эти животные могут скулить, лаять или ходить туда-сюда у двери, когда вы собираетесь уходить. Об этом пишет HuffPost.

"Собаки прекрасно распознают закономерности в поведении людей. Они не просто замечают, что происходит, - они замечают, что обычно происходит дальше", - отметила специалист по поведению собак Кэролайн Уилкинсон.

По ее словам, животные накапливают сигналы, такие как поднятие ключей или закрытие ноутбука, пытаясь понять момент, который сигнализирует об изменении.

Как подчеркнул ветеринар Мэтью Мердок, собаки - очень социальные животные, поэтому исключение из коллектива может вызвать стрессовую реакцию, подобную той, которую люди испытывают в случае социального отторжения.

"Если они испытывают страх и тревогу, вызванные исчезновением чего-то, они будут проявлять все симптомы FAS [страх, тревога, стресс], которые могут быть как едва заметными изменениями языка тела, такими как облизывание губ, так и более драматичным или очевидным поведением, таким как дрожь, лай, бегание по кругу в отчаянии и даже потенциально деструктивным поведением", - добавил он.

Отмечается, что FAS - это система, которая широко применяется в ветеринарной практике для оценки эмоционального состояния собаки, а не только ее внешних проявлений. По словам Мердока, такие реакции, как лай и скуление, часто являются попыткой восстановить связь.

Почему некоторые собаки страдают, когда их оставляют одних?

"То, что может выглядеть как "FOMO", часто является сочетанием приобретенного опыта, эмоциональных ассоциаций, ожиданий и, возможно, неудовлетворенных потребностей", - подчеркнул Уилкинсон, отметив, что когда основные потребности собаки не удовлетворяются, такие моменты, как оставление наедине или пребывание дома в одиночестве, могут быть для них более тяжелыми.

Также он заметил:

"Собака, которая не получила достаточной физической нагрузки, умственного обогащения или значимого социального взаимодействия, может просто скучать, когда ее оставляют одну".

В результате лай, скуление или хождение туда-сюда могут стать способом выхода, тогда как жевание или деструктивное поведение могут служить способом самоуспокоения или снятия стресса.

"Хотя многие собаки не могут справиться с социальной изоляцией и считают это стрессовым, некоторые собаки могут просто реагировать на скрытый дефицит "потребностей", который не был удовлетворен", - подчеркнула Уилкинсон.

В свою очередь, некоторые из этих реакций могут формироваться на основе того, что работало для собаки в прошлом. Даже незначительные реакции могут укрепить мнение, что определенное поведение привлекает внимание или открывает доступ к чему-то.

"Собаки повторяют то, что работает. Мы можем смотреть на наших собак, когда они лают, открывать для них заднюю дверь, когда они скулят, давать им лакомства на их постели, обычно чтобы облегчить наше чувство вины, когда они следуют за нами перед тем, как мы выходим из дома", - объяснила специалист.

Также еще одним фактором, влияющим на реакцию собак, когда их оставляют, является возраст.

"Щенкам и подросткам не хватает навыков эмоциональной саморегуляции, присущих зрелым взрослым собакам, поэтому они склонны к более интенсивным реакциям, таким как разрушительное грызение и лай, когда их оставляют одних. Их привязанности еще формируются, а терпимость к неопределенности ниже", - отметила ветеринар Афина Гаффуд.

В то же время пожилые собаки, особенно те, кто страдает когнитивным упадком, могут становиться более беспокойными, когда меняется привычный распорядок дня.

"Пожилые собаки часто больше полагаются на привычные рутины, и нарушение их распорядка может привести к усилению тревожного поведения или растерянности", - подчеркнула ветеринар.

В свою очередь, Уилкинсон добавила:

"Если ваша собака проявляет признаки стресса, когда вы делаете какие-либо жесты, указывающие на то, что вы собираетесь ее оставить, то важно обратиться за помощью как к ветеринару, так и к этическому поведенческому терапевту, чтобы они помогли вам в процессе формирования уверенности вашей собаки во время пребывания в одиночестве".

