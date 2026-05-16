16 мая 2026 года - дата, которая будет особенной для украинцев, поскольку сегодня поздравляют представителей многих профессий. Также необычный праздник сегодня в Украине проводится у киевлян. В народных верованиях в этот день есть примета на счастье, хоть в целом он считается не очень счастливым.
Какой сегодня праздник в мире
16 мая празднуется День скандинавской ходьбы, доступного для людей любого возраста и достатка вида спорта. Он предусматривает использование специальных палок. Такая прогулка сжигает большое количество калорий, укрепляет мышцы и одновременно снижает нагрузку на суставы.
Среди других поводов для празднования известны следующие международные праздники сегодня - День скрипки, День спортивного ориентирования, День ресторана, День биографа, День знаний про целиакию, День виски и День скрипки.
Какой сегодня праздник церковный
Ранее, по старому стилю, в шестнадцатый день мая православные чествовали преподобного Феодосия Киево-Печерского. Однако в 2023 году ПЦУ перешла на новый календарь, и теперь сегодня праздник памяти преподобного Феодора Освященного и епископа Александра Иерусалимского.
Какой сегодня праздник в Украине
В третью майскую субботу в нашей стране официально наступает День науки. Это профессиональное событие всех ученых и студентов научных специальностей. В честь него проводятся награждения лучших украинских исследователей, а также конференции о достижениях отечественной науки.
Ещё один необычный праздник сегодня отмечается только в столице - это День соседей. Чтобы провести его с пользой, поздравьте тех, кто живет по соседству, а также угостите или вручите небольшой подарок. Присоединиться к такой светлой традиции могут не только киевляне, но и жители других городов.
Какой сегодня праздник в народе
В давние времена в середине мая славяне ждали дождя, чтобы он полил растения. Если он действительно пойдёт, то крестьяне радостно предвещали хороший урожай. Вот что ещё говорят сегодняшние приметы:
- зацвели груша и шиповник - пора посадить морковь;
- на реках распустились водяные лилии - к раннему лету;
- во время грозы гром звонкий - к погожему маю, глухой - к частым осадкам;
- если солнце сильно припекло, то июнь будет жарким.
Украинские народные верования сегодняшнего дня основаны на том, какой сегодня церковный праздник. Верующие проводят его за молитвой святому Федору о большом урожае и излечении головных болей. Дата считается подходящей для посева любых зерновых культур. А чтобы те хорошо уродили, на стол ставят кашу из соответствующего прошлогоднего зерна.
Что нельзя делать сегодня
В народных верованиях этот день считается одним из самых несчастливых за весь год. Повышается риск травм и ожогов, поэтому в праздник 16 мая не рекомендуется работать с острыми и горячими предметами, а также дразнить животных. Не стоит употреблять алкоголь, устраивать дома застолья. Ещё нежелательно ссориться, иначе конфликт затянется надолго.