16 мая - важная и интересная дата для Украины, но не очень счастливая в народных верованиях.

16 мая 2026 года - дата, которая будет особенной для украинцев, поскольку сегодня поздравляют представителей многих профессий. Также необычный праздник сегодня в Украине проводится у киевлян. В народных верованиях в этот день есть примета на счастье, хоть в целом он считается не очень счастливым.

Какой сегодня праздник в мире

16 мая празднуется День скандинавской ходьбы, доступного для людей любого возраста и достатка вида спорта. Он предусматривает использование специальных палок. Такая прогулка сжигает большое количество калорий, укрепляет мышцы и одновременно снижает нагрузку на суставы.

Среди других поводов для празднования известны следующие международные праздники сегодня - День скрипки, День спортивного ориентирования, День ресторана, День биографа, День знаний про целиакию, День виски и День скрипки.

Какой сегодня праздник церковный

Ранее, по старому стилю, в шестнадцатый день мая православные чествовали преподобного Феодосия Киево-Печерского. Однако в 2023 году ПЦУ перешла на новый календарь, и теперь сегодня праздник памяти преподобного Феодора Освященного и епископа Александра Иерусалимского.

Какой сегодня праздник в Украине

В третью майскую субботу в нашей стране официально наступает День науки. Это профессиональное событие всех ученых и студентов научных специальностей. В честь него проводятся награждения лучших украинских исследователей, а также конференции о достижениях отечественной науки.

Ещё один необычный праздник сегодня отмечается только в столице - это День соседей. Чтобы провести его с пользой, поздравьте тех, кто живет по соседству, а также угостите или вручите небольшой подарок. Присоединиться к такой светлой традиции могут не только киевляне, но и жители других городов.

Какой сегодня праздник в народе

В давние времена в середине мая славяне ждали дождя, чтобы он полил растения. Если он действительно пойдёт, то крестьяне радостно предвещали хороший урожай. Вот что ещё говорят сегодняшние приметы:

зацвели груша и шиповник - пора посадить морковь;

на реках распустились водяные лилии - к раннему лету;

во время грозы гром звонкий - к погожему маю, глухой - к частым осадкам;

если солнце сильно припекло, то июнь будет жарким.

Украинские народные верования сегодняшнего дня основаны на том, какой сегодня церковный праздник. Верующие проводят его за молитвой святому Федору о большом урожае и излечении головных болей. Дата считается подходящей для посева любых зерновых культур. А чтобы те хорошо уродили, на стол ставят кашу из соответствующего прошлогоднего зерна.

Что нельзя делать сегодня

В народных верованиях этот день считается одним из самых несчастливых за весь год. Повышается риск травм и ожогов, поэтому в праздник 16 мая не рекомендуется работать с острыми и горячими предметами, а также дразнить животных. Не стоит употреблять алкоголь, устраивать дома застолья. Ещё нежелательно ссориться, иначе конфликт затянется надолго.

