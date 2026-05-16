Трамп после встречи с Си рассматривает возобновление ударов по Ирану, - NYT

Президент США Дональд Трамп после возвращения из Китая оказался перед решением о возможном возобновлении военных ударов по Ирану, в то время как американские военные и Пентагон разрабатывают соответствующие планы эскалации, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

По данным американских чиновников, мирные переговоры по деэскалации с Ираном зашли в тупик, а новые предложения Тегерана были отвергнуты.

"Я посмотрел на них (переговорные предложения Ирана – УНИАН), и если мне не нравится первое предложение, я просто выбрасываю это", – заявил Трамп во время перелета на борту Air Force One.

США рассматривают сценарии новых ударов

В Пентагоне готовят несколько вариантов действий, включая возобновление бомбардировок иранских военных и инфраструктурных объектов.

"У нас есть план эскалации, если это будет необходимо", – заявил министр обороны Пит Хегсет во время слушаний в Конгрессе.

По словам чиновников, также рассматривается вариант привлечения сил специального назначения для поиска ядерных материалов, спрятанных глубоко под землей, в частности на объектах в Исфахане.

Американские военные предупреждают, что такая операция потребовала бы значительного наземного контингента и сопряжена с высоким риском потерь.

Военная подготовка в регионе

По данным американских и ближневосточных чиновников, США и Израиль проводят самую масштабную подготовку со времени последнего перемирия, а в регионе находятся десятки тысяч военных.

"Ни один противник не должен путать нашу нынешнюю сдержанность с недостатком решимости", – заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

Военные также рассматривают возможные операции по захвату стратегических объектов, включая нефтяные и ядерные объекты Ирана.

Иран готовится к ответным действиям

В то же время иранская сторона заявляет о готовности к новому этапу конфликта.

"Мы готовы ко всем вариантам; они будут удивлены", – заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

Ключевым элементом противостояния остается Ормузский пролив – стратегический маршрут поставок нефти. По словам американских чиновников, Иран восстановил доступ к большинству своих ракетных объектов в регионе, что повышает риски для военных кораблей и танкеров.

Несмотря на заявления о сдержанности, в США признают, что любое возобновление ударов может быстро вернуть регион к активной фазе боевых действий.

Ближний Восток – главные новости

Как сообщал УНИАН, Объединенные Арабские Эмираты пытались убедить Саудовскую Аравию и Катар присоединиться к скоординированному военному ответу на удары Ирана, однако потерпели неудачу из-за отказа региональных партнеров.

Впоследствии СМИ узнали, что власти Саудовской Аравии предложили союзникам идею пакта о ненападении между странами Ближнего Востока и Ираном в рамках консультаций по вопросу региональной безопасности после войны.

