Россия имеет техническую возможность нанести ядерный удар по Украине " в любой момент", однако на данный момент Киев не видит признаков подготовки Кремля к такому сценарию. Об этом заявил глава Офиса президента, экс-глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью The Times.

Российский ядерный арсенал остается реальной угрозой для мира, хотя паника вокруг возможного удара, по словам Буданова, часто преувеличена.

"Россия абсолютно способна нанести ядерный удар в любой момент и на любом расстоянии. Ее ядерный потенциал позволяет ей выполнить такую задачу. Но это, прежде всего, вопрос политической воли", – сказал глава ОП.

В то же время он подчеркнул, что украинская разведка пока не фиксирует подготовительных действий России к применению ядерного оружия.

"Я не видел никаких признаков подготовки к ядерному удару. Если бы они были, я бы знал", – заявил Буданов.

Мирные переговоры

Также он заявил, что верит в результативность мирного процесса и возможность завершения войны путем переговоров. По его словам, многолетняя работа с российскими структурами дает ему понимание "красных линий" Кремля и методов ведения переговоров.

"Мы имели с ними дело много лет, поэтому поверьте, я знаю, как с ними разговаривать", – сказал он.

Буданов отметил, что Украина уже превращается не только в получателя западной помощи, но и в экспортера военных технологий и опыта, особенно в сфере беспилотников.

По его словам, западные союзники сталкиваются с проблемой истощения запасов дорогих ракет ПВО, которые используются для уничтожения дешевых дронов.

Буданов считает, что будущие войны все больше будут вестись с помощью автономных "умных" беспилотников, и у Украины уже есть соответствующие прототипы.

Напомним, недавно диктатор Владимир Путин сообщил и о якобы успешном испытании подводного аппарата "Посейдон". Это аналог "Буревестника", но для подводных лодок. Впрочем, недостатки остаются прежними – завышенная цена и отсутствие реального сценария, в котором это оружие принесет пользу.

