Как вырастить розы в горшке: основные советы для красивого домашнего сада

Розам нужно достаточно солнечного света для красивого цветения.

Если вы хотите вырастить в своем саду красивый куст роз, но у вас нет для этого места, попробуйте вырастить его в горшке. Эксперты рассказали для martha stewart, как выращивать эти знаменитые цветы в контейнерах.

Лучшие розы для выращивания в контейнерах

Не все розы будут хорошо расти в контейнерах, поэтому важно быть разборчивым при выборе сорта. Розовод Уэс Харвелл говорит, что лучшими сортами роз для контейнерного садоводства являются те, которые имеют особенно компактную форму, устойчивы к болезням и имеют повторное цветение, такие как розы флорибунда, кустовые розы и плетистые розы (в сочетании с шпалерой).

Выбор контейнера для роз в горшках

Отмечается, что выбор правильного контейнера является ключевым для выращивания здоровых роз в горшках.

"Начните с горшка, ширина и глубина которого составляют не менее 15–20 дюймов (40-50 см - УНИАН), чтобы обеспечить достаточно места для развития корней. Такие материалы, как терракота и керамика, подходят хорошо, при условии, что контейнер имеет надлежащие отверстия для дренажа", - подчеркивает Харвелл.

Также можно попробовать торфяные горшки - это биоразлагаемые емкости, изготовленные из сфагнового торфа и древесной целлюлозы, которые способствуют дренажу и предотвращают застой избыточной влаги у корней.

"Если вы покупаете растение, уже посаженное в горшок, оно, вероятно, будет в торфяном горшке", - добавляет розовод Джефф Викофф.

Как ухаживать за розами в горшках

Розам требуется достаточно солнечного света, хорошо дренированная почва, постоянная влажность и регулярная подкормка, чтобы обеспечить рост и здоровое ежегодное цветение.

Солнечный свет

Розам в горшках необходимо около шести часов прямого солнечного света ежедневно.

"Достаточное количество солнечного света способствует сильному росту и обильному цветению, а также помогает высушить листья в начале дня, что снижает риск заболеваний. Без достаточного количества света розы могут вытянуться, давать меньше цветов и в целом плохо развиваться", - отмечает Харвелл.

Вода

Розы в горшках нужно поливать чаще, чем те, что растут в открытом грунте, ведь почва в горшках высыхает быстрее. Частота полива зависит от погоды и места расположения роз, однако, как говорит Викофф, в большинстве случаев достаточно поливать их примерно раз в 2-3 дня.

"Признаками недостаточного полива являются поникшие листья и сухая почва, отходящая от краев горшка, тогда как чрезмерный полив может проявляться в виде пожелтения листьев, постоянно влажной почвы или проблем с корнями", - подчеркивает Харвелл.

Удобрение

Удобрение будет способствовать обильному цветению, и его следует вносить регулярно в течение вегетационного периода.

"Поскольку питательные вещества в контейнерах расходуются быстрее, чем в садовых грядках, постоянная подкормка чрезвычайно важна. Подкармливайте розы регулярно в течение вегетационного периода сбалансированным удобрением, разработанным специально для роз, чтобы обеспечить интенсивный рост и непрерывное цветение", - рекомендует эксперт.

Почва

Харвелл советует высаживать розы в контейнерах в высококачественную, хорошо дренированную почвенную смесь, обогащенную органическими веществами, такими как компост. Достаточно будет готовой почвенной смеси, обогащенной питательными веществами. Выбирайте продукт с уровнем pH от 6,0 до 6,5.

Обрезка

Эксперты говорят, что обрезать розы в контейнерах нужно в конце зимы или в начале весны. Легкую обрезку можно проводить по мере необходимости в течение всего вегетационного периода, после первого цветения.

"Удаление отмерших, поврежденных или перекрещивающихся побегов помогает улучшить циркуляцию воздуха и направляет энергию растения на здоровый новый рост. Правильная обрезка также способствует формированию более пышных растений и обильному цветению", - подытожил Харвелл.

