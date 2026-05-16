Российская экономика военного времени сократилась впервые с 2023 года, - Bloomberg

В первом квартале российская экономика сократилась впервые с начала 2023 года, что стало ударом по требованию президента Владимира Путина о дальнейшем экономическом росте на фоне войны в Украине. Об этом пишет Bloomberg.

В первом квартале ВВП РФ снизился на 0,2% год к году - первый спад с начала 2023‑го. Это усиливает риск рецессии на фоне дорогих заимствований, хотя часть падения объясняется разовыми факторами. Путин сообщил о якобы росте экономики на 1,8% в марте после снижения в феврале.

Центральный банк РФ считает, что это скорее "ослабление встречных ветров, чем устойчивое ускорение". На динамику повлияли календарь (меньше рабочих дней, минус до 0,5 п.п. к годовому темпу) и суровая зима, нарушившая строительство.

Отмечается, что Минэкономики ухудшило прогноз роста на 2026 год до 0,4% с 1,3%. Бюджетный дефицит в апреле достиг рекорда, а за четыре месяца уже превысил план на год, несмотря на рост нефтяных доходов на фоне напряженности на Ближнем Востоке.

Ключевая ставка после пика 21% в 2024‑м снижена, но остается высокой - 14,5%. Повышение налогов охладило спрос в начале 2026‑го, хотя розница в марте ускорилась свыше 6%. Нефтяная выручка помогает, но вряд ли быстро оживит замедлившуюся экономику.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России начала предостерегать аналитиков от публичных прогнозов роста цен на товары.

"Такие прогнозы могут быть восприняты участниками рынка как побуждение к изменению стоимости товаров, а также спровоцировать повышенный спрос со стороны потребителей", - пояснила пресс-служба ФАС.

