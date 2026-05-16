Трамп заявил о ликвидации лидера ИГИЛ

В ходе совместной операции США и Нигерии был ликвидирован один из самых влиятельных командиров ИГИЛ, которого называли "самым активным террористом в мире".

Президент США Дональд Трамп сообщил об уничтожении одного из ключевых лидеров террористической группировки "Исламское государство" в ходе совместной операции американских и нигерийских сил.

Как написал Трамп в соцсети Truth Social, ликвидированный Абу-Билал аль-Минуки был вторым по рангу командующим ИГИЛ в мире и считался "самым активным террористом в мире"

Трамп подчеркнул, что смерть боевика "значительно ослабила" глобальные операции группировки. Он также заявил, что аль-Минуки больше не сможет "терроризировать народ Африки или помогать планировать операции, направленные против американцев".

Отдельно президент США поблагодарил правительство Нигерии за сотрудничество в проведении военной операции.

Что предшествовало

Известно, что еще в декабре американские военные нанесли удары по объектам ИГИЛ на территории Нигерии в координации с местными силовыми структурами и разведкой.

По меньшей мере три американские крылатые ракеты Tomahawk тогда не достигли намеченных целей во время этих ударов. Утром после атаки местные жители обнаружили обломки ракет и неразорвавшиеся боевые части.

