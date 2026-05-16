В субботу Украину разогреет до +24°

Суббота, 16 мая, будет в Украине умеренно теплой: днем будет и не холодно, и не жарко, в пределах +21°...+24°. На западе страны, а также на востоке пройдут локальные дожди и грозы. На остальной территории ожидается преимущественно сухая погода с переменной облачностью. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня ожидается переменная облачность. Солнечные прояснения будут чередоваться с кратковременными локальными дождями. Есть вероятность гроз, во время которых также может усиливаться ветер. Температура днем поднимется до комфортных +21°...+23°.

На севере столбики термометров покажут +21°...+24°. Тут ожидается сухая погода с переменной облачностью, только ночью и утром возможен туман.

На востоке Украины сегодня ожидается от +19° до +23°. Тут местами пройдут дожди и грозы, в Харьковской области вероятность осадков меньше.

Жителей центральной части страны сегодня ждет сухая погода с комфортной температурой +21°...+23°.

Такая же погода будет и на юге: +21°...+23°, сухо, переменная облачность.

16 мая - какой сегодня праздник, приметы погоды

16 мая - святого преподобного Теодора Освященного, ученика святого Пахомия. По приметам, если дуб зазеленел раньше ясеня, то лето будет засушливым и жарким.

