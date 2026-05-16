Что посадить на балконе летом: эксперты назвали 7 лучших теплолюбивых растений

Садоводство на балконе для многих является одной из самых любимых частей городской жизни. Однако летом растения в горшках или балконных ящиках не могут глубоко укорениться и не достигают влаги, находящейся в более глубоких слоях почвы. В то же время из небольших емкостей вода испаряется особенно быстро, а корни могут легко перегреться. Об этом пишет sok szinu videk.

В свою очередь, на балконах, выходящих на юг или запад, ситуация еще хуже. Стены, бетон, покрытия и перила отражают тепло, поэтому температура на солнечном балконе может быть значительно выше, чем в саду. В таком случае не все растения выживают, поэтому важно подбирать сорта в соответствии с особенностями места.

По словам экспертов, самая распространенная ошибка заключается в том, что при выборе растений люди смотрят только на цвет или форму цветка и не учитывают, сколько солнечного света он получит на балконе.

"Тенелюбивое растение на палящем солнце быстро начинает увядать, его листья могут обгореть, а цветы - засохнуть. Точно так же и влаголюбивые виды быстро страдают от летней жары, если их высадить в маленький горшок", - объясняют в материале.

Поэтому для жаркого, солнечного балкона нужно выбирать растения, которые в своей естественной среде хорошо переносят засуху и сильные солнечные лучи. К ним относятся средиземноморские растения, многие виды суккулентов, а также ряд теплолюбивых однолетних цветов.

"Правильный выбор растений не только поможет предотвратить постоянное увядание, но и упростит уход. Теплостойкие балконные растения обычно требуют меньше воды, лучше переносят солнце и с большей вероятностью остаются декоративными в течение всего лета", - уверяют в публикации.

Как сохранить растения живыми в летнюю жару?

Помимо правильного выбора растений, большое значение имеет и уход. На солнечном балконе следует использовать более крупные горшки, ведь в них почва высыхает медленнее, а корни труднее перегреваются. Лучше также выбирать горшки светлых оттенков.

Специалисты говорят, что лучше всего поливать утром или поздно вечером, когда солнце не обжигает растения. В полуденные часы вода может быстро испаряться, а ее капли, попадающие на листья, могут сжечь растение.

"На поверхность почвы можно положить мульчу, гальку или глиняные гранулы, поскольку они замедляют испарение. А на дне балконных ящиков и горшков всегда должно быть отверстие для отвода воды, поскольку большинство теплолюбивых растений лучше переносят кратковременную засуху, чем длительное пребывание корней в воде", - объясняют в материале.

Теплолюбивые растения для вашего балкона

Гвоздика

Недаром этот цветок является одним из самых популярных балконных растений. Он хорошо переносит солнечное расположение, долго цветет и остается эффектным даже при минимальном уходе. Особенно он хорошо смотрится в балконном ящике, на подоконнике или в большом горшке.

Петуния

Петуния является одним из самых популярных растений для балкона после герани, ведь ее красочные, пышные цветы делают это место привлекательным на протяжении всего лета.

"Особенно хорошо смотрится ампельная петуния в балконных ящиках или подвесных корзинах, поскольку ее цветы обильно свисают вниз, образуя настоящую цветочную завесу", - отмечается в публикации.

Порцина

Порцина, которую также называют "цветок-червячок", - это один из лучших вариантов для жаркого, солнечного балкона. Это низкорослое однолетнее растение, которое в основном вырастает до 10-15 см в высоту, поэтому хорошо смотрится в балконных ящиках, небольших горшках и в качестве бордюрного растения.

Гибискус

Гибискус - эффектное растение со средиземноморским колоритом, которое благодаря своим крупным, красочным цветам легко может стать одним из главных украшений балкона.

Цветы могут быть красными, розовыми, желтыми, белыми или бордовыми. Несмотря на то, что цветение длится довольно недолго, при надлежащем уходе растение может постоянно образовывать новые бутоны.

Розмарин

Благодаря своему средиземноморскому происхождению он прекрасно чувствует себя на солнечном, теплом месте, а его ароматные листья можно использовать на кухне.

Мать-и-мачеха

Этот цветок является одним из самых простых в уходе. Свое народное название он получил благодаря характерному запаху, однако с его яркими цветами он очень эффектен, а также может быть полезен на балконе.

Кустовая маргаритка

Это эффектное декоративное растение кустового типа, которое прекрасно чувствует себя на балконе и террасе. Ее цветы имеют классическую форму маргаритки, чаще всего белого цвета с желтой серединкой, но также встречаются розовые и желтые сорта. Цветет она с июня по сентябрь, а при благоприятных условиях - даже до осени.

"Лучше всего развивается на солнечном месте, для обильного цветения ей нужно не менее 6-8 часов прямого солнечного света в день. Любит тепло, поэтому является хорошим выбором для светлого, солнечного балкона, но при этом потребность в воде может быть выше средней. Летом, особенно в сильную жару, требует регулярного полива, в горшке может нуждаться в воде даже ежедневно", - предупредило издание.

