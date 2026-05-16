Сколько стоит валюта в Украине сегодня: курс доллара и евро 16 мая

Владельцы обменников проработают в формате "с оборота".

Курс доллара в Украине в субботу, 16 мая, в большинстве обменников будет находиться в пределах - прием от 43,70 до 43,90 гривни и продажа от 43,95 до 44,25 гривни, отметил аналитик Алексей Козырев.

При этом он указал, что курс евро сегодня будет в пределах - прием от 51,10 до 51,50 гривни и продажа от 51,60 до 51,90 гривни.

"Владельцы обменников проработают в формате "с оборота" с сохранением относительно небольшого уровня спреда между покупкой и продажей как по доллару, так и по евро", - считает эксперт.

По его словам, разница между продажей и покупкой американской валюты в большинстве обменников будет в пределах 15−20 копеек, а евро в пределах 20−30 копеек.

Національний банк України встановив на понеділок, 18 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,07 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 11 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 51,26 гривні за один євро, тобто українська національна валюта зміцнилася на 18 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,16/44,19 грн/дол., а до євро - 51,36/51,38 грн/євро.

