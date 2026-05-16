РФ требует от бельгийской финкомпании 249 млрд долларов за замороженные активы, - Reuters

Московский суд поддержал иск Центрального банка России о взыскании с бельгийского депозитария Euroclear убытков на сумму 249 млрд долл. за замороженные активы, сообщает Reuters.

Отмечается, что иск в России связывают с замораживанием активов в Бельгии на сумму 249,43 млрд долл. Иск был подан в декабре 2025 года в ответ на решение Евросоюза использовать замороженные российские активы для обеспечения кредита Украине.

Адвокаты Euroclear подчеркнули, что компания "решительно оспаривает" решение московского суда, а право на справедливое судебное разбирательство было нарушено, в связи с чем бельгийский депозитарий подаст апелляцию.

В Центральном банке РФ отметили, что приветствуют решение суда, "которое признало действия Euroclear незаконными".

Согласно отчету Euroclear, в июле депозитарий планирует выплатить Украине очередной платеж из доходов от замороженных российских активов в размере 1,4 млрд евро.

Ранее сообщалось, что Нидерланды хотели возобновить дискуссию об использовании до 210 млрд евро замороженных российских активов для поддержки Украины и финансирования украинской обороны в следующем году.

