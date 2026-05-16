Больше всего тепла квартира теряет не через стены: архитектор назвал главную проблему

Большинство людей ошибочно считают стены главной причиной холода.

Наибольшие теплопотери в квартире происходят не через стены, а через окна, поэтому их важно утеплить, а также следить за тем, чтобы уплотнитель выполнял свою функцию. Член Национального союза архитекторов Украины, архитектор Валентин Погорелый рассказал УНИАН, как правильно утеплить жилье, а также чем стоит запастись к следующей зиме.

С чего начать утепление квартиры, если зимой в Киеве снова может не быть отопления? Где самые большие потери тепла и что можно быстро и недорого сделать? Что могут сделать жильцы сами?

Первое, что нужно сделать – начать искать подрядчиков, потому что в зависимости от того, какой это этаж, работами будут заниматься разные бригады. Есть альпинисты, которые работают на большой высоте и имеют специальное оборудование. Таких бригад меньше, и процесс утепления будет значительно сложнее.

Видео дня

Если же нужно утеплить квартиру, которая находится на высоте до 3 этажа, то такие бригады найти легче, их больше. Вместо специального оборудования для работ на высоте они используют строительные леса.

Кроме того, утепление фасада нужно согласовывать с балансодержателем дома. Если в доме создано ОСМД, тогда нужно от его правления получить согласие на такие работы. Если же дом находится на балансе жилищно-эксплуатационной компании (ЖЭК), тогда согласование работ по утеплению выполняет она.

Можно не обращаться в ЖЭК, если вы в письменной форме получите согласие всех совладельцев дома на утепление той части фасада дома, которая приходится на площадь вашей квартиры.

Когда речь идет об исторической части какого-либо города, тогда для утепления нужно делать проект. Если же дом является культурным памятником, тогда утепление его фасада вообще могут не разрешить.

Работы на фасаде нужно согласовывать. Если этого не сделать, владельца квартиры могут через суд обязать демонтировать утепление.

В большинстве случаев большие потери тепла происходят из-за наружного откоса окна. Очень часто устанавливают окна, а сам откос не утепляют. В таком случае получается следующая ситуация: холодные потоки воздуха попадают в то место, где окно примыкает к кирпичу, и это место становится холодным. Затем периметр вокруг окна охлаждается и работает как холодильник. Из-за него становится холодным внутренний откос, он может намокать, возможно появление плесени.

Откос нужно утеплить с внешней стороны. Сейчас делают теплый откос – снаружи проклеивается битумная гидроизоляционная лента (благодаря ей внутрь не будет попадать влага и холодный воздух).

Первое, что можно сделать самостоятельно – утеплить внешний откос тонким пенополистиролом (от 1 до 2 см). Для этого нужно снять стеклопакеты, провести утепление, а затем нанести штукатурку. Это первый шаг к уменьшению теплопотерь из квартиры.

Что делать с окнами в такой ситуации? Когда достаточно закрыть щели, а когда без замены не обойтись?

Если у человека промерзает оконный откос, тогда его нужно утеплять. А если продувается окно, тогда, возможно, следует заменить уплотнители. Они резиновые и со временем стареют – высыхают. Если окна были установлены более 5–10 лет назад и уплотнители не менялись, то из них может проникать холодный воздух, потому что уплотнители высохли, стали менее плотными и их пора менять. Раз в 10 лет уплотнители точно нужно заменять. Поэтому первый шаг для того, чтобы утеплить квартиру, – это заменить уплотнители в окнах.

Кроме того, нужно заменять однокамерные стеклопакеты на двухкамерные. Раньше в жилых помещениях устанавливали однокамерные, а сейчас по нормам этого делать нельзя. Такие стеклопакеты в наружных стенах можно устанавливать в нежилых, неотапливаемых помещениях.

Если заменить однокамерный стеклопакет на двухкамерный, температура в комнате сразу станет выше на несколько градусов.

Люди могут потратить кучу средств на утепление фасада, а на самом деле у них более 50% теплопотерь происходит через окна, а не через стены. Основные теплопотери происходят через окна и откосы.

Имеет ли смысл утеплять стены изнутри, если батареи не работают? Или это может создать еще больше проблем?

Утепление стен изнутри приводит к тому, что между стеной и утеплителем появляется плесень, независимо от того, работают батареи или нет. Плесень возникает, потому что зимой стена полностью промерзает до внутреннего утепления, а затем за пенопластом появляется точка росы, которая вызывает появление влаги. Влага не сможет высохнуть, так как к ней из жилья не будет поступать тепло, поскольку оно "отсекается" внутренней теплоизоляцией.

Реально ли утеплить квартиру снаружи в многоэтажке, и есть ли смысл делать это именно сейчас?

Сейчас имеет смысл делать наружную теплоизоляцию, это очень эффективно. Стоит учитывать, что утепление материалом толщиной 100 миллиметров – это очень мало. Минимальная толщина утеплителя должна быть хотя бы 200 миллиметров.

Всегда была проблема найти бригаду, которая сделает утепление дешево. А найти людей, которые сделают работу за высокую цену – не проблема. В зависимости от высоты проведения работ, стоимость может колебаться от 1200 до 2500 гривен за квадратный метр.

Как правильно утеплить балкон, чтобы он не стал "холодильником" и не забирал тепло из квартиры?

Во-первых, сама задача – утеплить балкон, противоречит замыслу самого балкона. Балкон – это холодная зона, и утеплять ее не нужно. Если человек хочет сделать эту зону теплой, то сначала ее нужно сделать отапливаемой зоной, то есть провести туда батареи, а потом заниматься утеплением.

Очень важен другой вопрос – обеспечение герметичности балконных рам и их стыков с конструкцией. Есть современные битумные ленты, которые клеятся и помогают изолировать балкон от ветра, влаги и холода. Еще стоит обращать внимание на состояние балконных дверей и уплотнителей.

Какие решения реально помогли людям пережить прошлую зиму без отопления? Что сработало, а что нет и стало пустой тратой денег?

Я считаю, что сработали автономные системы накопления электроэнергии – аккумуляторы и инверторы. Также помогли солнечные панели, от которых у людей заряжались аккумуляторы. Благодаря системам обеспечения резервного питания в некоторых многоквартирных домах работали лифты и было освещение на лестничных клетках, а это важно для обеспечения эвакуации людей во время чрезвычайных ситуаций.

Возможно, достаточно большие газовые горелки. На своем примере скажу, что я для подстраховки купил такую горелку. Ее можно использовать как для приготовления пищи, так и для обогрева помещения открытым огнем. Но я так ни разу ее и не использовал за зиму. Возможно, из-за того, что условия в квартире не были очень экстремальными – минимальная температура была примерно +9 градусов.

Чем стоит запастись к зиме уже сейчас, чтобы не замерзнуть в случае отсутствия отопления?

По возможности – стоит запастись солнечными панелями и накопителями электроэнергии. Не помешают различные осветительные приборы, например, фонарики. Еще можно купить небольшую туристическую горелку.

справка Валентин Погорелый Сертифицированный архитектор, член Архитектурной Палаты Национального союза архитекторов Украины, разработчик проектов промышленного и гражданского строительства. Окончил Полтавский Национальный Технический Университет им. Юрия Кондратюка и получил диплом специалиста. В 2008 году основал собственную архитектурную мастерскую ориентированную на разработку промышленных и производственных объектов, а также объектов гражданского назначения. В своей работе сочетает функциональность, минимализм, рациональность и эффективность. Среди реализованных объектов: производственного назначения - зернохранилища, элеваторы, автозаправочные станции, складские комплексы, предприятия по производству бетона, а также гражданского назначения - торговые центры, магазины, кафе, стоматологические клиники, сооружения гражданской защиты.

Вас также могут заинтересовать новости: