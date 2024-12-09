Россия делает ставку на то, что украинские Силы обороны закончатся быстрее, говорит эксперт.

Мобилизационного ресурса у россияне осталось максимум на год ведения полномасштабной войны. Об этом в эфире "Radio NV" заявил экс-командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий.

"Они сделали ставку, что в таком случае экономить эти ресурсы нет смысла. Лучше их бросать как в печку, жечь сейчас, с тем, что мы сдуемся раньше. У них на год, у нас по действующему расписанию, дай бог, чтобы на полгода. Сейчас вся ставка на то, чтобы сломать нас за эту зиму. Это рискованная ставка. Если мы окажемся лучше, чем они о нас думают, если мы выдержим этот зимний натиск, то все - дальше у них фактически обвал, они сдуваются", - пояснил Дикий.

Он добавил, что сейчас ситуация с пополнением личного состава для Сил обороны сложная. И учитывая это, стратегия россиян может сработать.

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"Она рискованная, но она вполне может сработать. Мы можем сломаться еще до весны. Ведь на сегодня мы набираем в полтора раза меньше бойцов, чем за это время несем санитарные потери. Это не учитывая СЗЧ. И именно поэтому у нас самая тяжелая ситуация с начала 2022 года", - добавил Дикий.

По словам эксперта, Украина более двух лет "как следует" не пополняла состав Сил обороны. И именно поэтому сейчас мы имеем проблемы с нехваткой личного состава среди защитников.

"В чем разница между нами и россиянами. У нас огромный мобилизационный резерв, не задействованный. В отличие от них. Они два года его выбирали и выбрали. Нас наоборот нетронутый. Но если он и дальше будет оставаться нетронутым - какой смысл, что он у нас был? Если мы не превратим мобрезерв в реальное пополнение - в таком случае их стратегия может оказаться выигрышной", - отметил Дикий.

Мобилизация в Украине: что надо знать

Накануне в Верховной Раде опровергли информацию западных СМИ, заявив, что Киев не рассматривает возможность уменьшения мобилизационного возраста с 25 до 18 лет, а также мобилизацию женщин.

Тем временем журналисты Bloomberg отмечают, что в Украине резко возросло количество случаев самовольного оставления части. По данным Генеральной прокуратуры, в 2024 году эта цифра выросла в шесть раз.

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