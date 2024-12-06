По словам генпрокурора, число уголовных дел, возбужденных по фактам СЗЧ, увеличилось в шесть раз.

Количество случаев СОЧ в Украине растет, поскольку все больше измученных солдат на фронте покидают свои позиции, пишет Bloomberg. По данным Генеральной прокуратуры, количество уголовных дел против военнослужащих, покинувших свои позиции, с 2022 года выросло в шесть раз, до почти 96 тысяч, причем большинство дел было возбуждено в этом году.

Среди основных причин издание называет усталость от войны, бюрократию, устаревшую систему управления ВСУ, переводы на другие должности без ведома военных и конфликты с командованием.

"Усталость играет свою роль. Или бывают личные обстоятельства, например, когда жена солдата рожает", - говорит Александр Гринчук из военной службы правопорядка Украины. "Или потому, что некому возглавить взвод, а командир не предоставил отпуск".

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Киев не разглашает официальное количество солдат, ушедших в самоволку. Гринчук отказался комментировать "конфиденциальную информацию", но отметил, что от 40 до 60% ушедших в самоволку возвращаются сами. Дезертирство, когда солдаты уходят навсегда, считается более тяжким преступлением, но встречается реже, по данным генпрокуратуры.

"По оценкам Романа Лыхачева, харьковского адвоката по делам военнослужащих и ветеранов, число дезертиров может достигать 100 000 и более... По его словам, в некоторых уголовных делах о самоволках фигурирует до 20-30 обвиняемых, а также есть солдаты, которые ушли, но им еще не предъявлены обвинения", - пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что, для сравнения, российские суды на сегодняшний день рассмотрели не менее 10 000 дел против беглых солдат, половина из них - в этом году (по данным сайта "Медиазона" на август).

По словам одного из украинских офицеров, одна из причин в том, что украинские солдаты меньше боятся последствий ухода с поста или выступления против командиров, по сравнению с россиянами. Он добавил, что более высокие выплаты также стимулируют российских солдат оставаться на месте.

Кроме того, украинские солдаты жалоуются на то, что им приходится бороться не только с россиянами, но и с жесткой военной бюрократией.

Так, солдаты могут запросить перевод в другое подразделение через мобильное приложение. Однако для перевода из одного боевого подразделения в другое по-прежнему требуется разрешение того самого командира, от которого солдаты хотят уйти.

Кроме того, пишет Bloomberg, известны случаи, когда командование Украины отправляет специализированные войска, такие как операторы ПВО, на передовую в качестве пехоты. Это еще одна причина для ухода.

По словам одного из солдат, его товарища, специалиста по артиллерии, направили в пехотное подразделение на месячное задание. Обнаружив, что его новая роль стала постоянной без его ведома, артиллерист ушел в самоволку.

СОЧ в Украине

Как писало Financial Times, за первые 10 месяцев 2024 года дезертировало больше украинских солдат, чем за предыдущие два года войны. А по оценкам AP, количество дезертиров в ВСУ может достигать 200 000 человек.

Ранее УНИАН сообщал, что Верховная Рада приняла закон о добровольном возвращении на службу для тех, кто впервые самовольно оставил воинские части или дезертировал. Отмечается, что начатые уголовные производства по СОЧ и дезертирству не являются основанием для отказа в продолжении военной службы таких военнослужащих и действия их контракта.

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