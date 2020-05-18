Правительство предлагает проводить ВНО в масках и с температурным скринингом

В аудиториях за час до начала тестирования и после него должна проводиться уборка с дезинфекцией.

Министерство здравоохранения предлагает определить маршруты участников ВНО, чтобы обеспечить наименьший контакт, рассадить их с соблюдением дистанции не менее 1,5 метра друг от друга, допускать участников после проведения термометрии и при условии надевания маски так, чтобы были прикрыты нос и рот.

Читайте такжеВ Одессе оценочным клубам пригрозили закрытием из-за нарушений карантина

Об этом говорится в обнародованном для общественного обсуждения проекте временных рекомендаций главного санитарного врача по организации противоэпидемических мероприятий при проведении внешнего независимого оценивания, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного экзамена в период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19.

Указывается, что при организации тестирования необходимо проинформировать участников о признаках респираторных заболеваний, которые могут быть основанием для недопущения к проведению тестирования, и о возможности участия в дополнительном тестировании для лиц, которые не будут допущены к тестированию по состоянию здоровья.

Также необходимо определить маршруты участников, чтобы обеспечить минимальный контакт между группами участников, нужно составить график, по которому происходит допуск участников в здание, где будет проводиться тестирование.

График допуска должен учитывать время, необходимое для проведения термометрии, и предотвращать образование скопления участников; определить места рассадки участников, с соблюдением их дистанцирования не менее 1,5 метра друг от друга и предусмотреть рассадку таким образом, чтобы рядом, спереди и сзади участника места не были заняты другими участниками.

Лица, привлеченные к проведению тестирования, перед началом работы должны проходить термометрию. Лица, у которых обнаружена температура тела более 37,2° C или признаки респираторных заболеваний, не допускаются к исполнению служебных обязанностей.

Допуск участников в здание, где организовано тестирование, осуществляется после проведения термометрии, опроса о состоянии здоровья при условии надевания маски так, чтобы были покрыты нос и рот.

Кроме того, запрещается допуск в здание, где организовано тестирование, сопровождающих лиц, кроме лиц, которые сопровождают участников с инвалидностью.

На входе в здание, где организовано тестирование, и на входе в классы/аудитории организуются места для обработки спиртосодержащими антисептиками.

В санитарных комнатах нужно обеспечить постоянное наличие жидкого мыла, антисептиков и бумажных полотенец в санузлах. Использование многоразовых полотенец запрещено.

В аудиториях за час до начала тестирования и после тестирования должна проводиться уборка с дезинфекцией поверхностей, мест для сидения.

Аудитории, где проводится тестирование, до и после его проведения должны проветриваться не менее 30 минут, входные двери должны быть открытыми на весь период тестирования.

В местах проведения тестирования обеспечивается дежурство медицинских работников учебных заведений или учреждений здравоохранения.

На выходе из заведения нужно разместить два контейнера для использованных масок и перчаток с четкими яркими обозначениями: "Использованные маски" и "Использованные перчатки".

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 18 мая зарегистрировано 18 тысяч 616 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 535 летальных, 5 тысяч 276 человек выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев.

Ранее в Министерстве науки и образования отметили, что внешнее независимое оценивание в этом году, несмотря на карантин, не будет происходить дистанционно.