ВНО не будет проходить дистанционно, несмотря на карантин - Минобразования

Формат и процедура проведения ВНО в 2020 году не изменятся.

В Министерстве науки и образования отметили, что внешнее независимое оценивание в этом году, несмотря на карантин, не будет происходить дистанционно.

Читайте такжеКогда состоится ВНО 2020: даты проведения и особенности тестирования

Об этом заявил заместитель министра образования Егор Стадный во время онлайн-пресс-конференции.

«ВНО не будет проходить дистанционно. Это все слухи», - сказал он.

Как сообщается на сайте МОН, формат и процедура проведения ВНО в 2020 году не изменятся. Согласно правилам, при сдаче ВНО в аудитории находятся максимум 15 участников и два инструктора.

Обязательным является дистанция 1,5 метра между участниками в аудитории, которая, безусловно, будет соблюдена в связи с эпидемией. Социальное дистанцирование также будет обеспечено и у входа в помещение, в котором будет проходить тестирование, чтобы избежать скопления людей.

В связи с распространением коронавирусной инфекции все участники ВНО и инструкторы будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками. Помещения будут проветриваться и дезинфицироваться.