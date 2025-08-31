В последние дни лета Кабинет министров обязал согласовывать проведение массовых мероприятий с военными: в областях - с командованием, в Киеве - с Генеральным штабом ВСУ. Соответствующее поручение подписала премьер-министр Юлия Свириденко. Документ адресован министрам, руководителям центральных органов исполнительной власти, а также начальникам областных и Киевской городской военных администраций.

Последняя, в частности, уже сделала соответствующее распоряжение. Так, в Киеве все заявители, которые подают запросы на проведение массовых мероприятий в столице, должны сначала получить разрешение в Генштабе; организаторы, чьи обращения уже рассматриваются, также должны пройти эту процедуру и проинформировать о результате КГВА; новые правила необходимо довести до сведения всех исполнителей и ответственных структур.

Что понимать под массовым мероприятием? Массовое мероприятие простыми словами - это когда происходит концерт и на него приходит две тысячи человек. Спортивные марафоны, различные забеги... Подробно все расписано в соответствующем нормативно-правовом акте, в котором отмечается, что такое массовое мероприятие и какое количество людей - это уже оно.

Видео дня

При этом, ограничение или запрет проведения такого мероприятия должно происходить в тех случаях, когда есть для этого обоснованное основание.

В общем, в условиях военного положения мирные собрания, митинги, демонстрации, спортивные, культурные и религиозные события могут происходить только по письменному согласованию. В ряде регионов запрещено проводить массовые мероприятия ближе чем за 20 км до границы с РФ или линии боевых действий.

Но вряд ли нынешнее решение касается школ, в частности линеек 1 сентября. Тем более, они уже проходят с учетом разрешений, например, при наличии тех же укрытий...

Могут ли быть более жесткие требования к согласованию различных массовых мероприятий в связи с новым поручением правительства? Дело в том, что это поручение в целом связано с безопасностью граждан. Ведь сейчас, к сожалению, некоторые организаторы тех же концертов забывают, что военное положение действует, и опасность ракетных ударов существует...

Они собирают большие концертные залы, но, объективно, обеспечить безопасность такого большого количества людей просто невозможно.

С другой стороны, завуалировано, такое согласование может стать дополнительной возможностью для Территориальных центров комплектования провести проверку, обновлял ли данные тот или иной гражданин, проведя небольшой рейд по таким мероприятиям.

Могут ли военные вообще запретить их проведение? Могут. Но, как я уже отметил, они должны обосновать это. Запрет должен быть объявлен на определенном основании. К примеру, из-за того, что сегодня Российская Федерация как раз вывела в Черное море ракетоносители "Калибров", или что есть информация о том, что вражеские самолеты Ту уже полностью оснащены и готовятся к боевому вылету... И это - логично. На таком основании военные могут запретить проводить конкретное мероприятие в конкретную дату (а не вообще все на свете). А сделать что-то просто так, "потому что не хочется, чтобы мероприятие проводилось" - нет, это не работает.