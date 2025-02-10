Пер обществом станет большой вызов, ведь додоиу вернутся тысячи военных.

После войны украинское общество столкнется с проблемы, связанные с ветеранами. Тысячи военных вернутся домой со своими внутренними проблемами и обидами. с этим придется работать. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказал Андрей Жолоб, который два года служил командиром медицинской роты 46-й отдельной аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ.

В частности, по его словам, только во Львове будет около 50 тысяч ветеранов.

"Ни одна страна не могла подготовиться к встрече ветеранов, чтобы предусмотреть все сложные проблемы, ни США, ни Израиль. К этому невозможно подготовиться, потому что существует индивидуальная вещь, очень проблемная, которую очень часто используют менее образованные люди. Это звучит из их видения примерно так: "Я воевал, теперь я ничего не буду делать, давайте носите меня на перинах и засыпайте деньгами. Вы мне все должны"", - говорит боевой медик.

Видео дня

Он пояснил, что это внутренняя обида ветерана на все общество, на то, что он пошел воевать, а другие - нет.

"Но худшее, что может сделать с собой боец после войны - это ехать верхом на коне на своей печали. И начать ее преобразовывать, к сожалению, в отношении общества, а потом садиться и попрошайничать, заливаться алкоголем и так далее. Вот с этим будем мы работать. Поэтому будем иметь большие вызовы", - говорит Жолоб.

Ветеран уверен, что будет много проблемных случаев, в частности, домашнее насилие и попытки самоубийства.

"Мы не обойдем это стороной. Не станем первой в мире превентивной нацией, в которую счастливо вернутся ветераны, и немедленно, как на брошюрках религиозных организаций, начнут танцевать, взявшись за руки", - говорит боевой медик.

Он обратился к простым украинцам с просьбой не игнорировать военных.

"Я бы очень просил сознательных граждан не переступать через человека, который лежит на улице. Если видите, что человек в беде, независимо военный, не военный, ветеран или не ветеран, спросите, а чем можно помочь", - сказал Жолоб.

Напомним, в прошлом году на Львовщине заработало пространство для ветеранов. Открыли его и Моршине, где военные проходят реабилитацию. Здесь можно получить психологическую и правовую помощь. Кроме того, в центре будут действовать физкультурно-спортивная реабилитация и зал для тренингов. Также есть игровая зона для детей.

Вас также могут заинтересовать новости: