Также может быть снято эмбарго для журналистов на распространение новостей из парламента.

В сентябре могут возобновиться трансляции заседаний Верховной Рады Украины. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сказал Ярослав Юрчишин, народный депутат от "Голоса", председатель Комитета ВР по вопросам свободы слова.

"Мы делаем все, чтобы с сентября новая сессия не только началась в онлайн-трансляции на канале "Рада", но и было снято абсурдное эмбарго на час для новостей из Верховной Рады. Чтобы можно было материалы, которые вы нарабатываете здесь, или которые связаны с парламентом, в режиме "живого" времени публиковать", - отметил он.

Юрчишин сообщил, что был подготовлен комплексный проект постановления, чтобы ввести онлайн-трансляцию на канале "Рада", в YouTube и Т2.

"И возможность, собственно, то, что больше касается парламентских корреспондентов: в режиме "живого" эфира выдавать все новости, которые происходят в парламенте", - сказал депутат.

По его словам, есть предварительная договоренность, что на этой неделе соответствующий проект постановления будет зарегистрирован в ВР.

"Предварительная договоренность есть, что на этой неделе оно регистрируется, оперативно дается поручение Регламентному комитету так, чтобы до 2 сентября, когда у нас начнется осеннее заседание, мы могли проголосовать и сразу запустить в эфир", - отметил Юрчишин.

Трансляции из Верховной Рады

Как сообщал УНИАН, из-за полномасштабного вторжения России в Украину заседания Верховной Рады прекратили транслировать на телевидении, что однако не мешало некоторым нардепам вести частные трансляции в собственных соцсетях.

Кроме того, из-за войны в помещения Рады не пускали журналистов. Только в мае 2024 года были сделаны некоторые послабления по работе журналистов в помещениях Верховной Рады.

В частности, находясь в парламенте, в помещении пресс-центра, журналисты должны строго придерживаться установленных правил и ограничений. Среди этих ограничений почти все журналистские материалы из Рады публикуются в СМИ не сразу, а с определенной задержкой в час-два, или даже больше.

