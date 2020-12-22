Организаторы схемы создали сайты, якобы позволявшие зарабатывать на инвестициях, а на самом деле – выманивали у «инвесторов» средства.

Правоохранители нескольких стран Европы и Украины разоблачили международную мошенническую схему с месячным оборотом в 8-10 млн евро. В Украине арестовано имущество фигурантов дела общей стоимостью более 50 млн евро.

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Как сообщается на сайте офиса генпрокурора, в рамках сотрудничества между украинскими и немецкими правоохранителями в Украине было открыто уголовное производство относительно международной мошеннической схемы и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Следователи задокументировали преступную деятельность организованной группы граждан Украины и других стран, которая в период 2017-2020 годов реализовала мошенническую схему завладения средствами физических лиц под видом привлечения инвестиций через специально созданные веб-ресурсы.

"Они якобы позволяли получать прибыль через проведение операций по купле-продаже различных активов: банковских металлов, иностранной валюты, криптовалюты, ценных бумаг и тому подобного. Для введения инвесторов в заблуждение, с помощью программного интерфейса сайтов имитировались сделки купли-продажи и фиктивный рост в 100 и более раз прибыли от вложенных средств.

Когда вкладчики подавали заявку на вывод прибыли в наличность им звонили работники специально созданных колл-центров как представители торговых платформ и требовали внесения сбора за обслуживание и комиссии за обналичивание – дополнительно 15% от суммы полученных средств. После оплаты аккаунты инвесторов блокировались, а размещенные на них средства присваивались организаторами мошеннической схемы», - объясняют суть мошенничества в Офисе ГП.

Установлено, что средства «инвесторов», которые платились через такие сайты, фактически зачислялись на счета ряда подконтрольных организаторам компаний в Великобритании, Венгрии, Чехии, Эстонии и других странах с последующей их легализацией.

Ориентировочный месячный оборот мошеннической схемы составлял от 8 до 10 млн евро. Большинство пострадавших – граждане Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании.

В Сербии и Болгарии правоохранители провели обыски в помещениях и офисах колл-центров, через которые работала схема. Задержаны 9 фигурантов дела.

Украинские следователи установили, что к организации схемы причастны граждане Украины. Они фактически руководили работой сайтов, осуществляли вывод средств и легализовали их на территории Украины.

"Во время обысков по местам проживания и осуществления криминальной деятельности фигурантов обнаружены и изъяты денежные средства эквивалентом 1 млн долл США, черновые записи, документация и компьютерная техника. В рамках уголовного производства наложен арест на автомобили, квартиры, дом и другое недвижимое имущество ориентировочной стоимостью около 50 млн евро», - говорится в сообщении.

На видео Офиса Генпрокурора можно видеть, что у фигурантов дела был целый гараж люксовых авто.

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Автор: УНИАН