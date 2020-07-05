В аэропорту Афин задержали 17 украинцев и бросили их в изолятор без еды и воды (фото, видео)

Пассажиры жалуются на плохие условия содержания и антисанитарию, у них отобрали почти все личные вещи.

В Афинах на контроле в аэропорту задержали 17 граждан Украины, которые прилетели в Грецию из Киева. Среди задержанных есть дети.

Читайте такжеПортугалия продлила запрет на авиасообщение из Украиной: рейсы из Киева и Львова в Лиссабон отменены

Об этом со ссылкой на одного из задержанных пассажиров сообщает «Европейская правда». Причина задержания украинцев – запрет на въезд в ЕС гражданам третьих стран.

Сообщается, что украинцы прибыли в греческую столицу в субботу вечером двумя рейсами авиакомпании Ryanair (вылетел из "Борисполя" в 18:00) и авиакомпании Wizz Air (вылетел в 18:45 из аэропорта "Киев").

После прибытия во время паспортного контроля 17 гражданам Украины было отказано во въезде в страну, их задержали. Среди задержанных – 15 взрослых и двое детей 8 и 9 лет.

"Когда мы приехали в "Жуляны" нас на регистрации строго расспрашивали и рассматривали весь пакет документов (мы даже сделали тест в лаборатории и предоставили с мокрой печатью). Все показав и рассказав, нас отпустили на паспортный контроль. И уже по прилету на паспортном контроле нас остановили и отправили. Пока мы были в аэропорту нас пытались заставить подписать согласие на депортацию, мы отказались", - рассказал один из пассажиров Максим.

Украинцев в автозаке отвезли в полицейский участок на территории аэропорта и разместили камерах, в том числе детей. Они провели там ночь и остаются там на данный момент.

Греческие правоохранители отобрали у пассажиров все вещи, в том числе ноутбуки, но разрешили оставить телефоны, однако без зарядных устройств. Украинцы жалуются на плохие условия содержания и антисанитарию: в туалетах нет мыла и туалетной бумаги (разрешили купить за свой счет), на полу лежат мертвые тараканы. Также им не дают воду и еду.

По словам пассажиров, сегодня утром они связались с консулом, которая сказала им, что украинцы не имели права на въезд и должны возвращаться в Украину теми же рейсами. Оба рейса будут только во вторник.

Украинские дипломаты не приезжали в аэропорт. Также пассажиры звонили на "горячую линию" МИД, где им пообещали разобраться в ситуации и оказать помощь.

Напоминается, что въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий украинцев. Покупка билета на рейс не гарантирует разрешения на пересечение границы.

В аеропорту Афін затримали громадян України, які прилетіли до Греції з Києва. Причина - заборона на в’їзд до ЄС громадянам третіх країн. Деталі скоро на "Європейській правді". Опубликовано Європейська правда Суббота, 4 июля 2020 г.

Напомним, в начале июня стало известно, что страны Европейского Союза решили после 15 июня продлить ограничения на въезд граждан третьих стран, в том числе и украинцев. Когда этот запрет пересмотрят – пока не сообщается.

По самым оптимистичным прогнозам украинских властей, путешественники из Украины смогут попасть в страны Евросоюза до конца июля – начала августа. Однако окончательное решение зависит от договоренностей между странами и эпидемиологической ситуации в Украине.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram